היחסים הדיפלומטיים בין ירושלים לקולומביה צפויים להתחדש באופן מיידי, בעקבות ניצחונו של מועמד הימין הפרו-ישראלי, אבלרדו דה לה אספרייה, בבחירות לנשיאות המדינה.

הנשיא הנבחר, המכונה אל טיגרה - הנמר, הבטיח במהלך מסע הבחירות להפוך את החלטת קודמו ולכונן מחדש את הקשרים, לצד הידוק הברית האסטרטגית עם ארצות הברית.

​שר החוץ, גדעון סער, בירך על התוצאות ומסר כי "הנמר ניצח, קולומביה ניצחה. ברכות לידידי אבלרדו "הנמר" דה לה אספריאלה על ניצחונו המרשים בבחירות לנשיאות קולומביה. אנו מצפים לעבוד עם הנשיא הנבחר דה לה אספריאלה כדי להחיות את היחסים בין ישראל לקולומביה ולהביאם לשיא של כל הזמנים. הזמנתי את הנשיא הנבחר דה לה אספריאלה לבקר בישראל ואני מקווה לקבל את פניו בירושלים בקרוב מאוד. בהצלחה, אבלרדו, וברכות לעם הקולומביאני שיוצא לדרך חדשה ומבטיחה".

​על פי הנתונים הרשמיים שפורסמו לאחר ספירת מרבית הקולות, גרף נציג הימין הפופוליסטי יתרון של אחוז אחד בלבד על פני יריבו.

תוצאות אלו מסמנות את סיום תקופת הנהגתו של השמאל הסוציאליסטי בראשות הנשיא המכהן גוסטבו פטרו, אשר הוביל לקו אנטי-ישראלי חריף ואף ניתק את הקשרים לחלוטין.

​מנגד, במחנה השמאל מסרבים בשלב זה להשלים עם הפסדם הרשמי ומעלים טענות נגד הממצאים הנוכחיים. סנאטור השמאל איוואן ספדה הודיע כי בכוונתו להגיש ערעור על התוצאות בעשרות אלפי קלפיות ברחבי המדינה, בטענה כי יש להמתין עד לסיום המלא של הליך ספירת הקולות.