​ראש ממשלת בריטניה ומנהיג מפלגת הלייבור, קיר סטארמר, הודיע היום (שני) רשמית על התפטרותו מתפקידיו בהצהרה מיוחדת שנשא מחוץ למעונו הרשמי ברחוב דאונינג עשר בלונדון.

המהלך הדרמטי מגיע שנתיים בלבד לאחר שהוביל את מפלגתו לניצחון מוחץ בבחירות הכלליות שנערכו ביולי של שנת אלפיים ועשרים וארבע.

​סטארמר עדכן הבוקר את המלך צ'ארלס השלישי על החלטתו לפרוש וביקש מהוועדה המנהלת הלאומית של מפלגת הלייבור לקבוע לוח זמנים ברור לבחירת מנהיג חדש.

לפי התוכנית, הגשת המועמדויות לתפקיד תיפתח בתשעה ביולי ותושלם במהלך פגרת הקיץ, על מנת שהמנהיג הבא ייכנס לתפקידו לפני שהפרלמנט יתכנס שוב בחודש ספטמבר.

​עד להשלמת התהליך הפוליטי ובחירת המחליף, סטארמר ימשיך לכהן כראש הממשלה בפועל.

בהצהרתו התייחס לתהליך הבחירה הפנימי ואמר כי "אני אתפטר מתפקיד מנהיג מפלגת הלייבור", לאחר שהבהיר כי הוא קשוב לקולות העולים מתוך מפלגתו ותהה האם הוא האדם המתאים ביותר להוביל אותה למערכת הבחירות הבאה.

​בנאומו הדגיש ראש הממשלה היוצא כי פעל תמיד לטובת הציבור וציין כי כל החלטה שקיבל במהלך תקופת כהונתו נועדה "להציב את המדינה שאני אוהב במקום הראשון".

הוא הוסיף כי קיבל לידיו מפלגה מרוסקת מבחינה פוליטית ופיננסית, אך הצליח לשנות את פניה, לנקות אותה מנגע האנטישמיות ולהשיב את אמון הציבור בנושאי כלכלה וביטחון לאומי.

​סטארמר ניצל את הבמה כדי להודות לבני משפחתו, ובעיקר לרעייתו ויקטוריה אותה תיאר כסלע האיתן שלו לאורך הדרך. הוא שיתף את הקהל ברצונו להקדיש את זמנו למשפחתו וציין כי הוא שואף להיות האב הטוב ביותר לילדיו, המהווים עבורו מקור לגאווה עצומה ולשמחה בחייו האישיים.

​ההתפטרות מגיעה לאחר שבסוף השבוע גברו הלחצים בתוך הלייבור, כאשר חברי פרלמנט איימו לפעול להדחתו. חברת הפרלמנט אנה דיקסון, התומכת במועמדותו של אנדי ברנהאם לראשות הממשלה, התבטאה הבוקר בנושא ואמרה כי "אני חושבת שזה ברור עכשיו שראש הממשלה מכיר בכך שהגיע הזמן ללכת, אני חושבת שהוא ראה את הכתובת על הקיר".

​שר הבריאות לשעבר זובייר אחמד, שהתפטר מתפקידו בחודש שעבר בשל אובדן אמון בראש הממשלה, הסביר כי המצב הפך לבלתי אפשרי. אחמד ציין כי "אני חושב שמה שקרה במהלך סוף השבוע הוא שהוא הרהר בדברים - עמיתיו לקבינט אמרו לו שהמצב הנוכחי אינו בר קיימא. זה נשמע כאילו אנחנו מגיעים לאט לאט לנקודה שבה ראש הממשלה הולך לקבוע לוח זמנים כדי לאפשר מעבר מסודר להנהגה חדשה. אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות".

​ביוגרף המקורב לסטארמר, העיתונאי טום בולדווין, העריך כי ראש הממשלה הפורש עשוי לעזוב את החיים הפוליטיים לחלוטין בתום הליך ההעברה. בולדווין הסביר כי "אם קיר סטארמר אכן יחליט לעזוב - ואני לא יודע מה הוא הולך לעשות - אני לא חושב שהוא יישאר בפוליטיקה לאורך זמן. עבורו זה תמיד היה משהו שהוא צריך לשאת ולא משהו שהוא עושה מתוך אהבה".

​באופוזיציה השמרנית מיהרו להבהיר כי חילופי הגברי בדאונינג עשר אינם מחייבים הליכה לבחירות כלליות חדשות בבריטניה. שר הצללים לענייני צפון אירלנד, אלכס ברגהארט, הצהיר כי "לא, תראו, מבחינה חוקתית לא חייבות להיות בחירות כלליות. אפשר להחליף ראש ממשלה. מה שחשוב זה שלראש הממשלה יש את התמיכה של חברי הפרלמנט בפרלמנט".