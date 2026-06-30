שריפת ההסכם בין איראן לארה"ב - צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א שריפת ההסכם בין איראן לארה"ב | צילום: צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:28

המאמצים הדיפלומטיים להסדרה מול איראן עולים מדרגה: השליח המיוחד של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, יצא הלילה (שני) לדוחה שבקטאר כדי לקחת חלק בשיחות מול הצד האיראני. במקביל, סגן שר החוץ האיראני כאזם גריב-אבאדי אישר כי משלחת מומחים מטעמו הגיעה לבירת קטאר לשהות של יומיים.

על פי הנמסר, המשלחת האיראנית לא תיפגש ישירות עם האמריקאים ותפעל רק בתיווך קטארי כדי לוודא שארה"ב עומדת בהתחייבויותיה. גריב-אבאדי הבהיר כי "למרות שההתייעצויות עם קטאר נמשכות כרגיל, לא ניתן לאשר את הידיעה מכמה כלי תקשורת כי השיחות הטכניות בין הצדדים יתקיימו בדוחא. הסבב הראשון של השיחות הטכניות יתקיים כאשר ימולאו התנאים". טראמפ: "איראן ביקשה פגישה" המתח סביב השיחות הגיע לשיא אתמול, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען ברשת החברתית שלו Truth Social כי "איראן ביקשה פגישה. הפגישה תיערך מחר בדוחא". דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה בראיון לפוקס ניוז כי השליחים המיוחדים של הנשיא, סטיב וויטקוף וג'רארד קושנר, ישתתפו בפגישה בדוחא. טראמפ מאבד את זה: שישה נעצרו בגלל השחתה - הגולשים העמידו אותו במקום ישראל גרוס | 23.06.26 מתווכים ניטרליים? כך ליוו מטוסי קרב פקיסטניים את מטוס נשיא איראן | צפו אליהו לוי | 23.06.26 עוד נמסר כי "השיחות הטכניות מתקיימות לצד שיחות בדרגים בכירים וכי טראמפ רוצה שתהליך השלום יתממש". טענות אלו הוכחשו מצד האיראנים, כאשר גריב-אבאדי הבהיר כי שיחות כאלה לא אושרו, לאחר שסבב מו"מ שהיה אמור להתקיים בשווייץ בוטל בעקבות חילופי המהלומות במצר הורמוז. הסדרים חדשים במצר הורמוז לצד המגעים המדיניים, חשף גריב-אבאדי כי איראן מקדמת שיחות מול עומאן להסדרים חדשים במצר הורמוז, הכוללים גביית אגרות ושינוי נתיבי שיט. הוא הדגיש: "אם מוסקט לא תהיה מוכנה, איראן תפעל באופן עצמאי". נשיא איראן מסעוד פזשכיאן שלח מסר מפויס אך מאיים ברשת X: "הבנה הדדית היא רחוב דו-סטרי. אם הצד האמריקאי יעמוד בהסכמות, גם אנחנו נקיים את התחייבויותינו", אך הזהיר כי טהראן תגיב בנחישות לכל איום.

המצב בשטח נותר נפיץ

המצב הביטחוני במצר הורמוז נותר מתוח. לאחר תקיפות אמריקאיות נגד מטרות איראניות בדרום המדינה, שיגרה טהראן טילים וכטב"מים לעבר בחריין וכוויית. הנשיא טראמפ, מצידו, הזהיר כי ייתכן שיזנח את השיחות ויעבור להכרעה באמצעות "אמצעים צבאיים" אם לא יושגו תוצאות.

מפעילי ספינות הסחר העולמיות ניצבים כעת בפני בחירה קשה בהגעתם למצרי הורמוז, כאשר שלושה נתיבי שיט נפרדים במסדרון הימי הצר. נתיב אחד עובר מול חופי עומאן, נתיב שני במרכז המצר, ונתיב שלישי בצפון ונמצא תחת שליטה מלאה של איראן.

מנכ"ל חברת הייעוץ הימי מאריסקס, דימיטריס מניאטיס, התייחס למצב ואמר לרשת סי-אן-אן כי "כל זה מבלבל מאוד בנוגע לניווט בטוח במים האלה". מניאטיס הוסיף כי "הסביבה הנוכחית מסוכנת ביותר", וציין כי "ספנות עולמית רוצה להימנע מעסקאות עם האיראנים משום שקיים חשש שהם עלולים להסתכן בסנקציות אמריקאיות בעתיד".

שקיות פלסטיק ( צילום: Shutterstock )

בדיווח דרמטי שפורסם הבוקר ב"וול סטריט ג'ורנל", נחשפים פרטים חדשים על הסכם המסגרת המסתמן בין ישראל ללבנון. על פי הממשל האמריקני הנוכחי, ישראל לא תהיה מחויבת בנסיגה אוטומטית משטחי דרום לבנון, מה שמהווה גיבוי מדיני חסר תקדים לשימור ההישגים הצבאיים של צה"ל.

סגן הנשיא ג'יי די ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו תמימי דעים בעמדתם: אין לכפות על ישראל לוותר על שטחים שהושגו בדם לוחמיה בדרום לבנון. הגישה האמריקנית החדשה משקפת תמיכה בביטחון ישראל ובמניעת התעצמות מחודשת של ארגוני הטרור בגבול הצפוני.

בתוך כך, הבית הלבן מציב תנאים נוקשים לכל נסיגה עתידית. וושינגטון מתנה כל פינוי כוחות של צה"ל בהתקדמות ממשית ומדידה בשטח: פירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו, והשבת הריבונות המלאה לידי צבא לבנון. המסר האמריקני ברור – ללא יצירת מציאות ביטחונית חדשה בלבנון, הנוכחות הישראלית בשטח תימשך.

השלכות כלכליות

המשבר במצר הורמוז משפיע באופן ישיר על הכלכלה העולמית. מחירי מוצרי הפלסטיק ברחבי אסיה זינקו בחודשים האחרונים בעשרות אחוזים, בעקבות שיבושים חמורים באספקת נפטא - חומר גלם מרכזי בתעשיית הפטרוכימיה. מדינות המזרח התיכון מספקות כ-54% מהנפטא המיובאת לאסיה, והפגיעה בתנועת המכליות דרך מצר הורמוז הובילה למחסור מיידי.

בשוק סונגג'יאנג בטאיפיי, סיפר מוכר עופות מקומי כי מחיר שקיות הפלסטיק זינק בכמעט 60% מאז פרוץ הלחימה בין ארצות הברית, ישראל ואיראן בסוף פברואר. נתונים דומים נרשמים גם במדינות נוספות בדרום-מזרח אסיה, שם מחירי מוצרי הפלסטיק עלו בכ-50% עד 60%.