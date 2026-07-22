לילה ה-11 ברציפות: ארה"ב בגל תקיפות נרחב באיראן | זה האיום החדש מאיראן

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע לפנות בוקר (רביעי) כי השלים בהצלחה גל תקיפות נוסף נגד מתקנים צבאיים באיראן - זה הלילה האחד-עשר ברציפות שבו תוקפים כוחות אמריקניים מטרות איראניות, במסגרת מבצע שהחל לפני כשבוע וחצי.

על פי ההודעה הרשמית, התקיפות הלילה כוללות מרכזי מבצעים צבאיים איראניים, יכולות ימיות, האנגרים למטוסים, מתקני אחסון לרחפנים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות. המטרה המוצהרת: לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לאיים על ספנות מסחרית במצרי הורמוז.

בצבא ארה"ב הדגישו כי במהלך שלושת החודשים האחרונים, איראן תקפה יותר מ-30 כלי שיט מסחריים שעוברים בנתיב המים הבינלאומי החיוני לסחר אזורי ועולמי. "ההתקפות הלא מוצדקות סיכנו מאות ימאים חפים מפשע ופגעו בחופש השיט", נכתב בהודעה.

למרות התוקפנות האיראנית, הבהירו בפיקוד המרכז כי מצר הורמוז נותר פתוח למעבר כלי שיט מסחריים. מאז תחילת מאי, כוחות CENTCOM סייעו בהקלת המעבר של כ-900 כלי שיט מסחריים ו-450 מיליון חביות נפט גולמי דרך המצר הרגיש.

באיראן דווח כי התקיפות האמריקניות הלילה היו נרחבות ופגעו בין היתר במטרות בבהבהאן, מהשהר, בנדר עבאס, צ'בהאר, בושהר ופרצ'ין - ערים הפזורות ברחבי המדינה ומהוות מרכזי תשתית צבאית ואזרחית.

איראן מאיימת: "כל האינטרסים האמריקניים יותקפו"

מפקדת החירום המרכזית של צבא איראן, מטה ח'אתם אל-אנביא, שיגרה הלילה איום ישיר לנשיא טראמפ והזהירה כי "מתקפה אמריקנית על מתקני הגרעין של המדינה תהווה הרחבה ישירה של המלחמה באזור".

"כל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה במזרח התיכון יסומנו כמטרות לגיטימיות ויותקפו בעוצמה", איימו באיראן. האיום מגיע על רקע הצהרותיו החריפות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בימים האחרונים, שבהן התחייב לתקוף את הר המכוש - המתקן הגרעיני המבוצר והסודי של איראן.

טראמפ אמר במפורש: "אנחנו הולכים להשמיד את הר המכוש. תגידו לאיראנים להיות מוכנים". הנשיא הוסיף כי "אנחנו לא רואים שם פעילות. המצב הגרעיני שלהם לא טוב. כל פעם שאנחנו שומעים על זה, אנחנו מפוצצים את זה".

במקביל לגל התקיפות, העבירה ארצות הברית בימים האחרונים מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-16CJ בלוק 50 ממרכז אירופה אל אזור המפרץ הפרסי. המטוסים מצוידים במערכות ייחודיות המיועדות באופן בלעדי להשמדת מכ"מים וסוללות הגנה אווירית, במטרה ליצור מסדרון חדירה אווירי עמוק לתוך שטחה של איראן.

מומחים צבאיים העריכו כי המהלך האמריקני מעיד על הכנות לתרחיש של עימות מורחב, תוך הבטחת חופש תמרון מלא במצרי הורמוז הרגיש. עם זאת, הפנטגון נמנע מלחשוף את מספר המטוסים המדויק או את תצורת החימוש שלהם, אך גורמים ביטחוניים מבהירים כי מדובר בצורך מבצעי דחוף.