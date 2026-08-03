הליך משפטי חסר תקדים מתנהל בימים אלו בבלגיה, כאשר הקרן היהודית 'ניקו גונזבורג' (NGF) מתכוננת להגיש תביעה נגד ממשלת בלגיה וחברת הרכבות הלאומית במדינה (SNCB). התביעה עוסקת בשיתוף פעולה עם הנאצים ימ"ש במהלך מלחמת העולם השנייה, שהוביל לגירושם של עשרות אלפי יהודים למחנות ההשמדה.

במוקד התביעה עומדות 28 רכבות שיצאו ממחנה המעבר 'דוסן' במכלן - עיר הסמוכה למרכזי היהדות בבריסל ובאנטוורפן - בתקופה שבין חודש אב תש"ב (אוגוסט 1942) לתמוז תש"ד (יולי 1944). רוב הרכבות הללו הגיעו ישירות למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו.

על פי הנתונים ההיסטוריים, כ-25,000 יהודים הועלו על רכבות אלו, יחד עם מאות בני מיעוטים נוספים. מתוך כל אלו שגורשו, רק מספר מצומצם של אלפים בודדים שרדו את הגיהינום.

הקרן מסתמכת על מחקר שערך ההיסטוריון ניקו ואוטרס, אשר חשף ממצאים מזעזעים: חברת הרכבות הבלגית קיבלה תשלומים כספיים תמורת שיתוף פעולה פעיל עם הנאצים ימ"ש וסיוע בלוגיסטיקה של הגירוש למחנות המוות. ממשלת בלגיה עצמה מוחזקת כאחראית מרכזית, כבעלת המניות העיקרית בחברת הרכבות.

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במסגרת ההליך דורש הארגון היהודי פיצויים כספיים לצד הכרה רשמית ומפורשת בשיתוף הפעולה של הרשויות הבלגיות.

עד כה התקיימו מגעים בין הצדדים, אך טרם הושגו הסכמות. נציגי הקרן הבהירו כי אם הממשלה וחברת הרכבות יביעו נכונות אמיתית למשא ומתן הכולל מתן פיצויים - ההליך המשפטי יושהה.

יצוין כי בלגיה כבר הודתה בעבר בחלקה באסון. בשנת תשס"ז (2007) הוציא ראש הממשלה דאז, גי ורהופשטאט, התנצלות רשמית והכיר באחריות המדינה הבלגית לסיוע בביצוע "הפתרון הסופי". ההתנצלות באה בעקבות דו"ח מיוחד שהוזמן על ידי הממשלה, אשר אישר כי הרשויות הבלגיות והמנהיגות המקומית שיתפו פעולה באופן פעיל עם הצורר הנאצי ימ"ש.

לפני מלחמת העולם השנייה חיתה בבלגיה קהילה יהודית משגשגת של כ-50,000 נפש. כמחציתם נהרגו על קידוש השם בשנות המלחמה.

כעת, כמעט שמונה עשורים לאחר אותם ימי זעם, נראה כי החשבון ההיסטורי עם אלו שסייעו למכונת ההשמדה הנאצית עדיין לא הסתיים.

עבור ניצולי השואה וצאצאיהם, אין כל סכום כספי שיכול להשיב את האבדות הכבדות. אולם המאבק על האמת ההיסטורית והצדק - אף שהגיע באיחור של עשרות שנים - מהווה עדות לכך שזכר קדושי ישראל שנספו בשואה לא נשכח, וכי דמם עודנו זועק מן האדמה, כך מקווים בקהילה היהודית.