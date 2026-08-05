אירוע ביטחוני חריג אירע השבוע בנמל התעופה לייפציג-האלה שבגרמניה. עובד במתקן גילה רחפן הנושא מטען חבלה, והאירוע הוביל להשבתה זמנית של פעילות התעופה במתקן. נמל התעופה משמש כמוקד צבאי חשוב של נאט"ו וכנקודת מעבר מרכזית לשילוח ציוד צבאי לאוקראינה.

הרחפן התגלה בלילה שבין יום שלישי ליום רביעי במהלך בדיקה שגרתית שערך עובד באזור המסלולים. לפי הודעת הרשויות הגרמניות, הרחפן היה מצויד במטען נפץ שטרם זוהה. כוחות משטרה, כבאות ויחידה מיוחדת לפינוי חומרים מסוכנים הוזעקו למקום, ורובוט לפינוי מטענים הופעל לאיתור האיום ולנטרולו.

במקביל לגילוי הרחפן, התרחש אירוע נוסף שהעלה את רמת החשש. מטוס מטען שניסה לנחות בנמל התעופה דיווח על התנגשות באוויר עם עצם מעופף לא מזוהה. דובר משרד הפנים הגרמני, לאונרד קמינסקי, אישר כי המטוס "נכנס לכאורה להתנגשות" עם גוף זר כאשר ניסה לנחות לאחר שהמסלולים נסגרו באופן זמני. למרות הפגיעה, הצליח הטייס לנחות בשלום בנמל התעופה הנובר, הנמצא כ-200 קילומטרים צפונית-מערבית ללייפציג.

התנועה האווירית הושבתה לכשעתיים, ובמהלך תקופה זו הוסטו מספר מטוסי מטען ומטוס נוסעים אחד לנמלי תעופה אחרים. תמונות שצולמו במהלך הלילה הראו רכבי משטרה וכבאות ורובוט פינוי מטענים פועלים בסמוך למטוס של חברת התעופה האוקראינית אנטונוב איירליינס ולמטוס של חברת המשלוחים DHL.

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נמל התעופה לייפציג-האלה נחשב למתקן אסטרטגי חשוב: הוא משמש כמוקד מרכזי של צבא גרמניה ושל נאט"ו, וכן כנקודת מעבר עיקרית לשילוח ציוד צבאי ואזרחי לאוקראינה. בשל מעמדו, המתקן היה יעד לניסיונות חבלה וריגול בעבר.