חמישה חודשים לאחר שהנשיא האמריקאי דונלד טראמפ פתח במערכה צבאית נגד איראן במטרה לסכל את תוכניתה הגרעינית, מתברר כי הפרויקט האיראני אמנם נפגע אך לא חוסל. על פי הערכות גורמי מודיעין אמריקאיים ומומחים בתחום, כפי שדווח בעיתון 'ניו יורק טיימס', לרפובליקה האסלאמית עדיין נותרה יכולת משמעותית להמשיך בפיתוח נשק גרעיני בפרק זמן קצר יחסית.

הגורם המרכזי לאי-הוודאות הוא סירובה של איראן לאפשר למפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית גישה לאתרים הרגישים ביותר במדינה. צעד זה הפך לנושא מרכזי בכל דיון על הסדר עתידי לסיום המערכה. בהיעדר פיקוח בינלאומי אפקטיבי, המיקום המדויק והמצב של מלאי האורניום המועשר נותרים בערפל. על פי הערכת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מחודש פברואר האחרון, איראן החזיקה במלאי של כ-440 קילוגרם אורניום מועשר ברמה של 60 אחוזים - כמות שמספיקה לייצור תשע עד עשר פצצות גרעיניות לאחר עיבוד נוסף של מספר שבועות. עיקר המלאי מאוחסן במתחם אספהאן, העיר העתיקה המהווה מרכז פעילות גרעינית איראנית נרחבת. מתחם אספהאן ספג נזקים כבדים במהלך התקיפות האמריקאיות והישראליות ביוני 2025. שני מתקנים מרכזיים להמרה והעשרת אורניום נפגעו באופן משמעותי. אולם על פי דיווחי ה-Iran Nuclear Monitor - פרסום מעקב של המועצה האירופית ליחסי חוץ - המלאי עצמו ככל הנראה נותר במקום. גורמי מודיעין אמריקאיים קבעו כי לאיראנים עדיין יש גישה למלאי, אם כי דרך נקודת כניסה מצומצמת ביותר, והוא נמצא תחת מעקב אמריקאי צמוד. מתקן נתנז, אתר ההעשרה הגדול ביותר של איראן, מהווה נקודה קריטית נוספת בתמונה. המתקן, שאיראן לא דיווחה עליו למפקחים הבינלאומיים עד שנחשף על ידי גורמי אופוזיציה בשנת 2002, פועל ברובו מתחת לפני הקרקע. החלק העליון של המתקן ספג נזקים חמורים בתקיפות יוני 2025, ובמרץ השנה דווח על פגיעות בכניסות למתקן התת-קרקעי - צעד שעשוי היה מיועד לקבור את המלאים שם. נתניהו לועג לדרעי - גולדקנופף: "אמרתי לכם" | מעייריב איצלה כץ | 02.08.26 10 טראמפ: הסנקציות להגנה על נתניהו בבלי | 01.08.26 רפאל גרוסי, מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ציין כי חלק קטן יותר מהאורניום המועשר עשוי להימצא במתקן נתנז. כקילומטר מנתנז נמצא הר פיקאקס - אתר שגורמים איראניים הכריזו עליו בשנת 2020 כמיועד לבניית צנטריפוגות, קבור עמוק מתחת לאדמה כדי לעמוד בפני פצצות חודרות בונקרים. תמונות לוויין מראות כי הבנייה באתר נמשכה גם לאחר התקיפות ביוני 2025. טראמפ איים שוב ושוב להפציץ את הר פיקאקס, אך עד כה נמנע מכך.

נשק סיני מתוחכם בדרך לאיראן ( צילום: ערוץ הטלוויזיה המרכזי של סין, CCTV-1 )

מתקן פורדו, הנחשב לאתר ההעשרה המוגן והמתקדם ביותר של איראן, היה יעד מרכזי בתקיפות. המתקן, הקבור עמוק מתחת לאדמה, ספג פגיעה קשה ממטח של 12 פצצות כבדות ביוני 2025, ועל פי הערכות מודיעין אמריקניות משנה שעברה - עשוי להיות מושבת לחלוטין.

ארבע הכניסות למתקן נותרו קבורות תחת הריסות מהתקיפות של 2025 לפחות עד אמצע מאי, כך עולה מניתוח שפרסם המכון למדע וביטחון בינלאומי בוושינגטון ביוני. תמונות לוויין שצולמו באותה תקופה הראו כי איראן הוסיפה מכשולים בכבישים המובילים לכניסות המנהרות הקבורות - אולי כדי להאט התקפה פוטנציאלית נוספת. המכון קבע כי התקיפות על פורדו במהלך המערכה השנה התמקדו בעיקר במערכות ההגנה האווירית ובמרכז מחקר סמוך.

איראן ממשיכה להתעקש כי תוכניתה הגרעינית היא למטרות שלום בלבד, אך מאמציה להעשיר אורניום לרמות הקרובות לדרגת נשק ולהתחמק מפקחים בינלאומיים מעוררים דאגה מתמשכת. עד לאחרונה, באפריל, טראמפ עצמו התעקש כי ממשלו "השמיד" את התוכנית הגרעינית של איראן.

גרוסי, מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית, אמר בראיון לרשת CBS באביב כי "אי אפשר להכחיש שהדבר באמת דחק את התוכנית לאחור באופן משמעותי". אולם הוא הוסיף: "ברגע שהמאמץ הצבאי יגיע לסיומו, עדיין נירש מספר נושאים מרכזיים שהיו במרכז כל זה".

ג'יימס אקטון, פיזיקאי ואנליסט איראן במכון קרנגי לשלום בינלאומי, העריך כי מספיק מהתוכנית הגרעינית של איראן עדיין קיים כדי שאם תישאר ללא הפרעה, "הייתי מעריך שהם יכולים לייצר פצצה תוך פחות משנה בשלב זה, אולי הרבה פחות משנה".

אלי גרנמיה, מחברת ה-Iran Nuclear Monitor, נמנעה מלקבוע ציר זמן מדויק ליכולת השיקום של איראן. עם זאת, היא כתבה בניתוח האחרון שלה: "ללא מעקב, איראן יכולה להעשיר במהירות את מלאי האורניום הקיים שלה לדרגת נשק".

דריל ג' קימבול, המנכ"ל של ארגון Arms Control Association, כתב בניתוח שפורסם לאחרונה כי מדיניות "הלחץ המרבי" של טראמפ והרפתקאות הצבאיות שלו "לא הצליחו, ואינן יכולות, להשמיד את יכולת הנשק הגרעיני של איראן".

טראמפ מסר השבוע כי הוא מעורב באופן אישי במשא ומתן עם איראן וכי הסכם עשוי להיחתם בקרוב. עם זאת, כל הסכם עתידי יצטרך להתמודד עם השאלה המרכזית: מה עלה בגורל התוכנית הגרעינית האיראנית, ואיך ניתן יהיה לפקח עליה ללא גישה מלאה לאתרים הרגישים.