אירוע קשה אירע הערב (ראשון) במחנה הקיץ החסידי שאפראן שבעיירה פולסבורג שבמדינת ניו יורק, לאחר שעמוד חשמל קרס במקום ושלושה ילדים נפגעו מחוטי חשמל חיים.
צוותי הצלה וכוחות חירום הגיעו במהירות רבה לזירת האירוע והחלו במתן טיפול רפואי דחוף לנפגעים. על פי הדיווחים הראשוניים שהתקבלו, שלושת הילדים היו במצב קשה, כשהם חסרי הכרה וסובלים מכוויות קשות שנגרמו עקב מכת החשמל.
מספר מסוקי חילוץ הוזנקו לאתר האירוע על מנת לפנות את הנפגעים.
על פי הדיווחים, שלושת הילדים חזרו להכרה בשלב מסוים והם מפונים כעת במסוקים למרכז טראומה לצורך קבלת טיפול רפואי מתקדם.
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