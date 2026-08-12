על פי הדיווחים, שלושת הילדים חזרו להכרה בשלב מסוים והם מפונים כעת במסוקים למרכז טראומה לצורך קבלת טיפול רפואי מתקדם.

מספר מסוקי חילוץ הוזנקו לאתר האירוע על מנת לפנות את הנפגעים.

צוותי הצלה וכוחות חירום הגיעו במהירות רבה לזירת האירוע והחלו במתן טיפול רפואי דחוף לנפגעים. על פי הדיווחים הראשוניים שהתקבלו, שלושת הילדים היו במצב קשה, כשהם חסרי הכרה וסובלים מכוויות קשות שנגרמו עקב מכת החשמל.

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