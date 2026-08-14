הכחשה רשמית פורסמה אמש על ידי פיקוד הצי האמריקני, בתגובה לדיווחים שהופצו במדיה השונה על מקרי מוות בקרב מלחים על נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן (CVN 72). לפי הדיווחים שהופצו, שבעה מלחים נהרגו בעימות על סיפון הספינה, וכן נטען כי חלה עלייה במקרי ניסיונות התאבדות בקרב אנשי הצוות.

מפיקוד הצי נמסר בהודעה רשמית: "הדיווחים הללו שקריים לחלוטין. אף אחד מאנשי הצוות על נושאת המטוסים לא נפטר, והמלח היחיד שנפל מהספינה ב-3 באוגוסט חולץ במהירות ובבטחון".

בניגוד מוחלט לדיווחים על משבר ומצוקה בקרב אנשי הצוות, מסר הצי האמריקני כי נושאת המטוסים לינקולן מציגה נתונים המעידים על מצב טוב. שיעור הגיוס המחודש בקרב מלחי הספינה עומד על 84.4% - אחד הנתונים הגבוהים ביותר מבין כל נושאות המטוסים בצי. נתון זה מצביע על רמת שביעות רצון גבוהה בקרב המלחים, בניגוד גמור לתמונה שהוצגה בדיווחים המוטעים.

בהודעה הרשמית של הצי נכתב: "המלחים והחיילים של קבוצת התקיפה של אברהם לינקולן ממשיכים להיות עמידים ונחושים לאחר יותר מ-260 ימים בים, 10,000 טיסות מבצעיות ו-1.5 מיליון פאונד של אמצעי לחימה שהושקעו".