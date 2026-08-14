( צילום: מסך )

נייג'ל פראג', מנהיג מפלגת הרפורמה בבריטניה, זכה אתמול (שישי) בבחירות ביניים במחוז קלקטון שבחוף הדרומי של אנגליה. הבחירות נערכו לאחר שפראג' התפטר מהפרלמנט הבריטי לפני כחודשיים על רקע טענות בדבר התנהלות כספית בלתי תקינה, וביקש לקבל מחדש את אמון הבוחרים.

על פי התוצאות הרשמיות, פראג' קיבל 22,239 קולות. המפלגות הפוליטיות המרכזיות בבריטניה החליטו להחרים את ההתמודדות ולא הציבו מועמדים. המתמודד שקיבל את מספר הקולות השני בגובהו היה קומיקאי בשם ג'ונתן הארווי, שהתמודד בתלבושת פח אשפה וקיבל 9,455 קולות. פראג' לא הגיע לאירוע ספירת הקולות, לאחר שקיבל אזהרה ממשטרת אסקס על קמפיין לשיבוש תוצאות הבחירות. "אני לא הולך לעמוד על במה, לאחר שזכיתי בניצחון מוחץ, ולהיות מושפל ומבוזה על ידי אנשים חסרי חשיבות", הודיע. "לצערי, לא אגיע לספירה". משטרת אסקס מסרה בתגובה כי היא מפעילה מערך ביטחוני "מידתי וחזק" על מנת להבטיח את ביטחונם ובטיחותם של כל המשתתפים בספירת הקולות. הבחירות התקיימו על רקע מתיחות ביטחונית חריגה, כאשר גורמי אכיפה חששו מניסיונות להפריע למהלך הדמוקרטי.

נייג'ל פארג' ולוחם החלל ( צילום: מאת Laurie Noble - https://members.parliament.uk/member/5091/portrait, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=171067399 |מסך )

פראג' החליט להתפטר ולהוביל לבחירות ביניים לאחר שבשבועות האחרונים התמודד עם לחץ הולך וגובר בעקבות האשמות שקיבל תרומות שלא כדין. הוא נמצא בחקירה של גוף הפיקוח האתי של הפרלמנט בגין מתנה בסכום של 5 מיליון פאונד שקיבל מכריסטופר הארבורן, מיליארדר ומשקיע בתחום הקריפטו המתגורר בתאילנד.

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לטענת פראג', הכסף היה מתנה אישית שנועדה למימון סידורי אבטחה, והיא התקבלה עוד לפני שנבחר לפרלמנט. הגוף המפקח טרם הכריע בעניין. בנוסף, פראג' הופנה לטיפול הרגולטור גם בשל דיווח על תרומות שקיבל מג'ורג' קוטרל, יזם הימורי קריפטו ממשפחת אצולה ששימש בעבר כיועצו וריצה עונש מאסר בארצות הברית בגין הונאה והלבנת הון.

בהודעת ההתפטרות שפרסם לפני כחודשיים, הצהיר פראג' כי "החלטתי שאנשי קלקטון צריכים להיות השופטים של מעשיי". הוא הוסיף כי "זה יהיה בחירות בזק של 'האנשים נגד הממסד'". הפוליטיקאי הוותיק, שהשיג רוב של למעלה מ-8,000 קולות במחוזו בבחירות הכלליות הקודמות, ביקש לחזק את מעמדו מול הביקורת הציבורית.

כובש את האולפנים לוחם החלל ( צילום: מסך )

למרות המחלוקת סביב פראג', מפלגת Reform UK שבראשותו ממשיכה להוביל בסקרים ברחבי בריטניה. המפלגה, שמציבה את נושא ההגירה במרכז מצעה, הפכה בשנה וחצי האחרונות למפלגה הגדולה והחזקה במדינה. פראג', שהיה בעשור הקודם מבין מובילי התמיכה בברקזיט – הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי – מזהיר זה שנים רבות מפני עליית ההגירה המוסלמית בממלכה ושינוי הדמוגרפיה.

בשבועות האחרונים, לאחר תקופה ארוכה שבה קיים מסיבות עיתונאים כמעט מדי שבוע, התמעטו הופעותיו של פראג' בציבור. הוא התלונן שכתבים מטרידים את משפחתו, ולאחרונה ניהל חילופי דברים קשים עם כתב של רשת "סקיי ניוז" ששאל אותו על התרומות. "תגיד לבוסים שלך שאם תמשיכו להטריד את המשפחה שלי יהיו לכך השלכות חמורות", אמר לכתב, והוסיף: "הפרתם את כל הכללים".

פראג' הכחיש בעקביות כי נהג שלא כשורה בהתנהלותו הפיננסית, אך עצם הבחינה הציבורית המדוקדקת של כספיו עוררה גל שמועות לגבי עתידו הפוליטי. הניצחון בבחירות הביניים נתפס כניסיון שלו להוכיח שהציבור עומד לצדו למרות החקירות, ולחזק את מעמדו כמועמד פוטנציאלי לראשות הממשלה בבחירות הבאות.