בבלי
המתיחות בין וושינגטון לטהראן

בכיר איראני מלגלג על טראמפ: "לך תסתתר במשאית מזון"

יו"ר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני פרסם איום פומבי כלפי נשיא ארה"ב, תוך התייחסות לעגנית למבצע ההברחה הדרמטי • ברקע: המתיחות סביב מצר הורמוז

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

במוצאי שבת פרסם אברהים עזיזי, יו"ר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, איום פומבי כלפי נשיא ארצות הברית . בפרסום בחשבון שלו ברשת החברתית X, כתב הפרלמנטר האיראני בנוסח מאיים ולעגני: "במקום להמשיך להתרברב ללא הרף בעניין מצר הורמוז, מוטב שידאג לביטחונו האישי, לפני שייאלץ להסתתר במשאית מזון".

דבריו של הבכיר האיראני מתייחסים באופן לעגני למבצע ביטחוני דרמטי שהתרחש לאחרונה, במסגרתו הוברח נשיא ארה"ב ממטוס הנשיאותי 'אייר פורס 1' באמצעות משאית אספקה, בסיום ביקורו בטורקיה. המבצע בוצע בשל איומים ביטחוניים איראניים, והפך לסמל למתיחות הגוברת בין שתי המדינות. כעת מנצלים בכירים איראניים את האירוע כאמצעי ללעג כלפי הנשיא האמריקני. האיום מגיע על רקע הצהרות חוזרות של טראמפ בנושא מצר הורמוז, כאשר הנשיא איים להכריז על המצר כשטח אמריקני. ביום שישי האחרון, במהלך נאום באקדמיה לשוטרים בלונג איילנד, הצהיר טראמפ: "לאחר שנסיים להביס את , שמובסת קשות, די בקרוב אכריז על מצר הורמוז כשטח של ארצות הברית".

דונלד טראמפאיראןארצות הבריתמצר הורמוז

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר