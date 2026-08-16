במוצאי שבת פרסם אברהים עזיזי, יו"ר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, איום פומבי כלפי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בפרסום בחשבון שלו ברשת החברתית X, כתב הפרלמנטר האיראני בנוסח מאיים ולעגני: "במקום להמשיך להתרברב ללא הרף בעניין מצר הורמוז, מוטב שידאג לביטחונו האישי, לפני שייאלץ להסתתר במשאית מזון".

דבריו של הבכיר האיראני מתייחסים באופן לעגני למבצע ביטחוני דרמטי שהתרחש לאחרונה, במסגרתו הוברח נשיא ארה"ב ממטוס הנשיאותי 'אייר פורס 1' באמצעות משאית אספקה, בסיום ביקורו בטורקיה. המבצע בוצע בשל איומים ביטחוניים איראניים, והפך לסמל למתיחות הגוברת בין שתי המדינות. כעת מנצלים בכירים איראניים את האירוע כאמצעי ללעג כלפי הנשיא האמריקני. האיום מגיע על רקע הצהרות חוזרות של טראמפ בנושא מצר הורמוז, כאשר הנשיא איים להכריז על המצר כשטח אמריקני. ביום שישי האחרון, במהלך נאום באקדמיה לשוטרים בלונג איילנד, הצהיר טראמפ: "לאחר שנסיים להביס את איראן, שמובסת קשות, די בקרוב אכריז על מצר הורמוז כשטח של ארצות הברית".