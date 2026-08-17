לאחר שבעה חודשים של פעילות מבצעית רצופה במזרח התיכון, הודיעה ארצות הברית על החזרת נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" לשטחה. כך דיווח היום עיתון וול סטריט ג'ורנל. במקביל, נושאת המטוסים "ג'ורג' וושינגטון" צפויה להגיע לאזור ולהחליף אותה, בצעד המשקף את העומס הכבד המוטל על הצי האמריקני בעקבות המערכה המתמשכת.
במהלך תקופת שירותה הארוכה באזור, שימשה ה"לינקולן" כאחד מכלי המפתח של הצבא האמריקני במסגרת הפעילות מול איראן. מסיפונה יצאו למעלה מעשרת אלפים גיחות במשך יותר ממאתיים ימים, והיא השתתפה בתקיפות ובמאמצים לאכיפת המצור הימי.
הפריסה הממושכת הותירה את חותמה גם על אנשי הצוות. בתקופה האחרונה פורסמו דיווחים על קשיים באספקת מזון טרי, בעיות בתשתיות האונייה ועומס נפשי בקרב המלחים. נושאת המטוסים שהתה תקופה חריגה של למעלה ממאתיים ימים ללא עגינה בנמל, ובעקבות כך העלו חברי קונגרס ובני משפחות של אנשי הצוות שאלות בנוגע לתנאים על סיפונה.
כעת תחליף אותה נושאת המטוסים "ג'ורג' וושינגטון", שתופנה למזרח התיכון ותאפשר ל"לינקולן" לשוב לארצות הברית.
לדברי וול סטריט ג'ורנל, סבב ההחלפה מעיד על הקושי של הצי האמריקני לשמור על נוכחות ימית משמעותית באזור לאורך זמן, בעוד המערכה מול איראן נמשכת והמאמצים להגיע להסדר מדיני טרם הבשילו.
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