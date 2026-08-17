נושאת המטוסים אברהם לינקולן ( צילום: שאטרסטוק )

לאחר שבעה חודשים של פעילות מבצעית רצופה במזרח התיכון, הודיעה ארצות הברית על החזרת נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" לשטחה. כך דיווח היום עיתון וול סטריט ג'ורנל. במקביל, נושאת המטוסים "ג'ורג' וושינגטון" צפויה להגיע לאזור ולהחליף אותה, בצעד המשקף את העומס הכבד המוטל על הצי האמריקני בעקבות המערכה המתמשכת.

במהלך תקופת שירותה הארוכה באזור, שימשה ה"לינקולן" כאחד מכלי המפתח של הצבא האמריקני במסגרת הפעילות מול איראן. מסיפונה יצאו למעלה מעשרת אלפים גיחות במשך יותר ממאתיים ימים, והיא השתתפה בתקיפות ובמאמצים לאכיפת המצור הימי.

מטוסים ממריאים מהלינקולן ( צילום: שאטרסטוק )