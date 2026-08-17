הנשיא טראמפ | ארכיון ( צילום: אריה לייב אברמס, פלאש 90 )

סקר חדש של רויטרס/איפסוס שפורסם היום (יום שני) מצביע על ירידה משמעותית באישור הציבורי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי הסקר, רק 33% מהאמריקנים מאשרים כיום את אופן ניהולו את הבית הלבן - הנתון הנמוך ביותר מאז כניסתו לכהונה השנייה. הסקר נערך על פני ארבעה ימים והסתיים ביום שני, וכלל 1,166 משיבים בוגרים ברחבי המדינה, עם שולי טעות של 3 אחוזים לכל כיוון.

הנתונים מצביעים על ירידה של שני אחוזים בהשוואה לסקר הקודם שנערך מוקדם יותר החודש. 64% מהנשאלים הביעו אי שביעות רצון מביצועי הנשיא, כאשר רמת האישור הנוכחית זהה לשפל שנרשם בכהונתו הראשונה בדצמבר 2017. הירידה באישור הציבורי מתרחשת על רקע המלחמה המתמשכת עם איראן, שהחלה לאחר שטראמפ הורה על תקיפות משותפות עם ישראל. הסכסוך הצבאי הוביל לשיתוק של כחמישית מסחר הנפט העולמי, מה שגרם לעלייה ניכרת במחירי הדלק בארצות הברית. העלייה במחירים פוגעת ישירות בכיסם של האזרחים האמריקנים, ועלולה להשפיע על סיכויי המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע המתוכננות לנובמבר הקרוב. בני ברית פוליטיים של טראמפ חוששים מהשלכות המצב על תוצאות הבחירות.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

תפיסה ציבורית: מלחמה ממושכת צפויה

הנתון המרכזי בסקר נוגע לתפיסת הציבור האמריקני את משך המלחמה: 80% מהנשאלים - ביניהם 87% מהדמוקרטים ו-71% מהרפובליקנים - סבורים שהמעורבות האמריקנית באיראן "תימשך תקופה ממושכת". רק 16% מהמשיבים מאמינים שהקונפליקט יסתיים תוך מספר שבועות, כפי שהבטיח הנשיא.

תוצאות הסקר מתפרסמות בעיתוי רגיש: בעוד מספר חודשים יתקיימו בחירות האמצע, שבהן הרפובליקנים מנסים לשמור על הרוב שלהם בקונגרס. הירידה ברייטינג של טראמפ והדאגה הציבורית מהמלחמה עשויות להשפיע על תוצאות הבחירות.