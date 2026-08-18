משפחה חרדית בעיירה צ'סטנאט רידג' הסמוכה למונסי שבמדינת ניו יורק ניצלה מאסון כבד בשעות הלילה המאוחרות של יום שני האחרון, כך על פי דיווח ב'מונסי סקופ'. גלאי פחמן חד-חמצני שהיה מותקן בבית פעל כראוי והתריע בזמן על הסכנה הממשית.

בשעה שתיים וחצי לפנות בוקר הגיע דיווח למוקד הלילה של ארגון 'חברים' החרדי במחוז רוקלנד. בני המשפחה התעוררו בבהלה כאשר גלאי הפחמן החד-חמצני החל לצפצף בעוצמה בכל רחבי הבית.

מתנדבי 'חברים' מיהרו להגיע לזירה וערכו בדיקות מקיפות באמצעות ציוד מיוחד למדידת גזים. הבדיקות אישרו את החשש: בתוך הבית נמדדו רמות גבוהות ומסוכנות של גז פחמן חד-חמצני רעיל.

לאור חומרת הממצאים והסכנה המיידית לחיי אדם, הוזעקו באופן דחוף צוותי חברת הגז והאנרגיה 'אורנג' אנד רוקלנד' על מנת לאתר את מקור הדליפה ולטפל בה, לצד כוחות ארגון 'הצלה EMS' שהגיעו לטיפול רפואי.

צוותי 'הצלה EMS' החלו מיד במתן טיפול רפואי ראשוני לדיירים והעריכו את מצבם הרפואי. בסך הכול טופלו 11 בני משפחה שהיו בבית בעת האירוע ונחשפו לרמות המוגברות של הגז המסוכן.

גורמים המכירים את פרטי האירוע מדגישים כי לולא אזעקת הגלאי שהעירה את בני המשפחה באמצע הלילה, התוצאות היו עלולות להיות הרסניות. גז פחמן חד-חמצני נחשב לסכנה שקטה ומתגנבת במיוחד: מדובר בגז ללא ריח, ללא צבע וללא טעם, שאינו גורם לגירוי במערכת הנשימה. בשל תכונות אלו, אדם החשוף לגז אינו מודע כלל לנוכחותו, והגז עלול לגרום לאובדן הכרה ולפגיעה קשה תוך זמן קצר ביותר ללא כל אזהרה מוקדמת – אלא אם כן מותקן במקום גלאי תקין.

האירוע החמור מדגיש בצורה ברורה את החשיבות הרבה שבהתקנה נכונה ותחזוקה שוטפת של גלאי פחמן חד-חמצני בכל בית. מדובר בצעד פשוט יחסית של בדיקה תקופתית והחלפת סוללות, שמתברר שוב ושוב כאמצעי מציל חיים ממש. המקרה של המשפחה בצ'סטנאט רידג' מלמד עד כמה ציוד זה חיוני להגנה על חיי בני המשפחה בשעות השגרה ובמיוחד בשעות הלילה.