נזקים משמעותיים נגרמו ביום שלישי בעיר גרנאדה שבדרום ספרד, כאשר רעידת אדמה בעוצמה של 4.8 במדד ריכטר הכתה באזור. הרעש, שהתרחש בשעות הבוקר המאוחרות בסביבות השעה 10:38, גרם לסדקים עמוקים בקירות מבנים, לנזקי רכוש ולפגיעה בכלי רכב. שלושה אנשים נפצעו באורח קל, ביניהם ילדה שהועברה לטיפול רפואי בבית חולים.

מוקד הרעידה אותר בעיירה אלהנדין, הממוקמת כעשרה קילומטרים מדרום לעיר גרנאדה. מדובר ברעידה נוספת בשרשרת של פעילות סיסמית שמתרחשת באזור אנדלוסיה בימים האחרונים. רק לפני מספר ימים, ביום השבת האחרון, נרשמה באותו אזור רעידת אדמה חזקה עוד יותר, בעוצמה של 5.0 במדד ריכטר.

תושבים באזור תיארו רגעים של פחד ומבוכה בעת התרחשות הרעש. קריסטינה רואיז לופז, עובדת מעבדה שנכחה בסופרמרקט בזמן האירוע, סיפרה: "הכל קרס. זה היה מפחיד". שירותי החירום המקומיים קיבלו עשרות פניות מתושבים על הריסות שנפלו לכיוון הרחוב.

אנטוניו סאנז, בכיר בשירותי החירום של מחוז אנדלוסיה, אישר את פרטי הנפגעים וציין כי "שלושה בני אדם נפצעו באורח קל". הרשויות המקומיות פנו לתושבים בקריאה לשמור על ערנות ולנקוט משנה זהירות.

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צוותי החירום וההצלה פועלים באזור לבדיקת המצב ולהערכת היקף הנזקים. חואן מנואל מורנו, נשיא מחוז אנדלוסיה, פנה לציבור בהודעה שבה הזהיר כי "מומחים מצביעים על כך שייתכן שיימשכו תנועות סיסמיות ורעידות משנה באזור", וקרא לתושבים לנקוט משנה זהירות.