במהלך שעות הלילה פרצה שרפה נרחבת במתקן הזיקוק NORSI הממוקם בעיר קסטובו שבמחוז ניז'ני נובגורוד שברוסיה. השרפה פרצה בעקבות תקיפה באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים, כפי שדווח בערוצי תקשורת מקומיים ובתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות.

מתקן הזיקוק, השייך לחברת לוקאייל, נמנה עם מתקני עיבוד הנפט המשמעותיים ביותר ברוסיה ומשמש לייצור בנזין ודלקים נוספים.

עוד בטרם פרסום הדיווחים על השרפה, תושבי האזור סביב קסטובו דיווחו כי נשמעו אזעקות והבחינו בכלי טיס בלתי מאוישים באוויר. זמן מה לאחר מכן החלו להופיע ברשתות תמונות וסרטונים שצילמו תושבים מקומיים, בהם נראות להבות גבוהות העולות מהמתקן. העיר קסטובו נמצאת במרחק של כ-800 קילומטר מהגבול עם אוקראינה.

מתקן NORSI מדורג כרביעי בגודלו מבין מתקני הזיקוק ברוסיה, והשני בהיקף ייצור הבנזין. המתקן מעבד בין 15 ל-17 מיליון טון מטרי של נפט גולמי מדי שנה, ומייצר מוצרים נוספים כגון ביטומן, סולר ודלק תעופה המשמשים את הכוחות הרוסיים.

במהלך שנת 2026 תקפה אוקראינה את מתקן הזיקוק מספר פעמים, ביניהן תקיפות ב-5 באפריל, 20 במאי, 24 ביוני וב-2 ביולי. חלק מהתקיפות הללו הביאו להשבתה זמנית של יחידות ייצור במתקן.

אוקראינה ממשיכה במדיניות של פגיעה במתקני ייצור ועיבוד נפט וגז ברוסיה, במטרה לפגוע במקורות המימון והאספקה של המאמץ המלחמתי הרוסי.