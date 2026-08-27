תרגיל מלחיץ ברוסיה: "חוליית חבלה" חצתה את הגבול

תרגיל ביטחוני מקיף התקיים לאחרונה במחוז לנינגרד שברוסיה, במסגרתו תרגלו כוחות הביטחון הרוסיים תרחיש של חדירת חוליית מחבלים לשטח המדינה וניסיונם של אנשיה להימלט לאחר ביצוע פעולת טרור.

בתרגיל לקחו חלק כוחות שירות הביטחון הפדרלי הרוסי (FSB), לצד אנשי המשמר הלאומי ויחידות ביטחון נוספות. במסגרת התרחיש המדומה, כוח אויב חצה את הגבול הרוסי, והכוחות נדרשו לאתרו במהירות האפשרית ולחסום את דרכו. הכוחות פעלו לסגירת אזורים שלמים ולחסימת נתיבי בריחה אפשריים, תוך ניסיון מאומץ לאתר את חברי החוליה המדומה. בתיעוד שפורסם מהתרגיל ניתן לראות כיצד אנשי כוחות הביטחון מסתערים על אוטובוס, משתלטים עליו בכוח ומוציאים ממנו את ה"חשודים" בזה אחר זה.

תרגיל מלחיץ ברוסיה: "חוליית חבלה" חצתה את הגבול - צילום: רשתות חברתיות תרגיל מלחיץ ברוסיה: "חוליית חבלה" חצתה את הגבול | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:37

התרגיל כלל גם רכיבים צבאיים מעבר לפעילות המשטרתית. בשלב נוסף של התרחיש נראו הכוחות עושים שימוש במרגמות ופותחים באש לעבר עמדות אויב מדומות, כחלק מתרגול ההתמודדות עם כוח עוין שחדר לשטח רוסיה.

לתרגיל הצטרפו גם כוחות ביטחון ממדינות שונות החברות בחבר המדינות (CIS), כאשר המטרה המרכזית הייתה לתרגל תיאום ושיתוף פעולה הדוק בין הכוחות השונים במקרה של אירוע ביטחוני חמור.

מחוז לנינגרד נחשב לאזור בעל חשיבות אסטרטגית מיוחדת עבור רוסיה. המחוז מקיף את העיר סנט פטרבורג ומשתרע עד לגבולות פינלנד ואסטוניה, ולכן כל אירוע ביטחוני באזור זה עשוי להיות בעל השלכות רחבות היקף.