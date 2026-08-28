מלך נורבגיה האראלד החמישי הלך לעולמו היום (יום שישי) בהיותו בן 89, לאחר שמילא את תפקידו כמלך במשך 35 שנה. האראלד, שנכנס לתפקיד בשנת 1991 בעקבות פטירת אביו אולף החמישי, היה המלך המבוגר ביותר בתולדות נורבגיה. מאז פטירתה של מלכת בריטניה אליזבת השנייה בשנת 2022, נחשב האראלד למונרך הוותיק ביותר ביבשת אירופה כולה.

בנו, הנסיך הוקון, נכנס כעת לתפקיד המלך החדש של נורבגיה בהיותו בן 53. הוקון מילא את תפקיד אביו כעוצר החל מהשבוע שעבר, עת אושפז המלך בבית החולים.

המלך אושפז בתחילת השבוע שעבר בבית החולים הלאומי שבאוסלו, בירת נורבגיה, עקב אנמיה המוליטית. מדובר במצב רפואי שבו כדוריות הדם האדומות מתפרקות ונהרסות בקצב מהיר יותר מיכולת מוח העצם לייצר תאים חדשים. בסוף השבוע שעבר פרסם ארמון המלוכה באוסלו כי חלה החמרה במצבו הבריאותי של המלך, וכי הוא מקבל טיפול אנטיביוטי בשל זיהום חיידקי בדם.

האראלד התמודד עם אתגרים בריאותיים נוספים לאורך השנים. בחודש דצמבר 2003 התברר כי הוא חולה בסרטן שלפוחית השתן, ועבר ניתוח בבית החולים הלאומי. לאחר תקופת החלמה חזר לתפקידו באפריל 2004. באפריל 2005 עבר ניתוח נוסף בלב, ולאחר שלבי שיקום ארוכים שב לתפקידו כמלך ביוני אותה שנה. ידוע היה כי המלך עישן רבות לאורך שנים.

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האראלד החמישי נולד ב-21 בפברואר 1937 באחוזת סקאוגום שליד אוסלו, לאולף החמישי מלך נורבגיה ולמרתה נסיכת שוודיה. הוא היה הנסיך הנורבגי הראשון שנולד על אדמת נורבגיה מאז לידתו של אולף הרביעי בשנת 1370. האראלד הוא נכדו של אדוארד השביעי מלך הממלכה המאוחדת, ומדורג במקום ה-73 בסדר הירושה לכתר הבריטי.

להאראלד שתי אחיות – הנסיכה רגנהילד, הדוכסית מלורנצן ששהתה בעבר בברזיל, והנסיכה אסטריד, הדוכסית מפרנר המתגוררת באוסלו. בעקבות פלישת הגרמנים לנורבגיה במהלך מלחמת העולם השנייה, עזבו האראלד, אמו ושתי אחיותיו את המדינה ועברו להתגורר בוושינגטון שבארצות הברית, בעוד אביו וסבו המלך שהו בלונדון. המשפחה שבה למולדתה רק לאחר תום המלחמה בשנת 1945.

בקיץ 1955 החל האראלד ללמוד באוניברסיטת אוסלו. בשנת 1959 סיים את לימודיו באקדמיה הצבאית הנורבגית, ובשנת 1960 נכנס לבייליול קולג' באוקספורד, שם למד היסטוריה וכלכלה. באותה שנה ערך ביקור רשמי בארצות הברית והדק את הקשרים עם הקרן הסקנדינבית אמריקנית.

האראלד היה ספורטאי מצטיין בענף השיט. הוא ייצג את נורבגיה במשחקים האולימפיים, ובמיוחד זכורה אולימפיאדת טוקיו בשנת 1964 שבה נשא את הדגל הנורבגי. יחד עם צוות השיט שלו זכה במדליות ארד, זהב וכסף באליפויות העולם שהתקיימו בשנים 1982, 1987 ו-1988. בשנת 2005 זכה במדליית זהב במסגרת המשחקים האירופאיים שנערכו בשוודיה.

בשנת 1968 נישא האראלד לסוניה הרלדסן, למרות שהיא לא הייתה ממשפחת מלוכה – צעד שנחשב בזמנו לחריג ומהפכני. לזוג נולדו שני ילדים: הנסיכה מרתה לואיז והנסיך הוקון, יורש העצר, שנכנס כעת לתפקיד המלך החדש של נורבגיה.

ב-17 בינואר 1991 נפטר אביו אולף החמישי, והאראלד עלה לכס המלוכה במקומו. במהלך 35 שנות שלטונו מילא המלך תפקיד סמלי ברובו, אך היה מעורב בחיי הציבור והמדינה.