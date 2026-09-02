סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה היום (יום רביעי) דיווח לפיו עוזריו הבכירים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פועלים למנוע הסלמה צבאית משמעותית מול איראן בתקופה שלפני בחירות אמצע הקדנציה, המתוכננות לחודש נובמבר הקרוב. לפי הדיווח, הצעד נועד לצמצם את הנזק הצפוי למפלגה הרפובליקנית בקלפיות.

מקורות שדיברו עם הסוכנות מסרו כי בבית הלבן שוקלים אפשרות להגביר את הפעולות הצבאיות נגד איראן לאחר מועד הבחירות, שייערכו ב-3 בנובמבר, אולם הדבר טרם הוחלט באופן סופי. נראה כי שיקולים פוליטיים פנימיים משפיעים באופן ניכר על עיתוי הפעולות הצבאיות המתוכננות כנגד המשטר בטהראן.

הדיווח מתפרסם בעת שארצות הברית ממשיכה בסבב תקיפות נגד מטרות איראניות. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) הודיע לאחרונה על תקיפות שביצעו כוחות אמריקניים במטרות של משמרות המהפכה האיראניות, הן בשטח איראן והן באזור מצר הורמוז. התקיפות כוונו כנגד מערכות הגנה אווירית, מכ"מים, נכסים ימיים ומתקני תקשורת.

הנשיא טראמפ עצמו הבהיר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית תגיב בתקיפות לפעולות איראניות. "אנחנו הולכים להכות בהם קשה, תהיה תגובה", אמר. יחד עם זאת, לפי הדיווח החדש, עיתוי ההסלמה המשמעותית עשוי להיות תלוי בשיקולים הקשורים למערכת הבחירות הפנימית.