חילוץ מרשים ומרגש התרחש בנפאל כאשר כוחות הצבא והחירום הצליחו להוציא בחיים עובד סיני שנלכד במשך עשרה ימים שלמים במנהרה בעומק רב, כך על פי דיווחים בינלאומיים.

העובד, לו האיטאו, עבד באתר בנייה של פרויקט אנרגיה הידרו-אלקטרית באזור רסואה שבהרי ההימלאיה, כאשר גל עצום של קרח, אבנים ובוץ שטף את האזור וחסם את פתחי המנהרות. לפי הדיווחים הרשמיים של הצבא, המחולץ נבדק במקום ומצבו הוגדר כיציב, אך הוא סבל מהיפותרמיה קלה ומתשישות קשה. הוא פונה מיד באמצעות מסוק צבאי לבית חולים צבאי לקבלת טיפול רפואי דחוף, כשעל גופו ובגדיו סימני בוץ ואבק מהשהייה הממושכת בחושך המנהרה.

העובד הסיני הוא השלישי בלבד שמחולץ בחיים ממערכת המנהרות של פרויקטי האנרגיה באזור מאז פרוץ האסון. יום לפני כן הצליחו צוותי החילוץ להוציא שני אנשים נוספים ממנהרה סמוכה באותו אזור הררי.

במקביל לחילוץ זה, דיווח הצבא גם על חילוצה של אישה מקומית שנלכדה במבנה תת-קרקעי שהוצף בבוץ. בתמונות שפורסמו מהשטח נראו המחלצים פועלים במרחב צר ביותר ומלא בבוץ סמיך כדי להושיט לה מים ולהעלותה אל פני השטח.

חילוץ זה מתרחש על רקע אסון טבע קשה ביותר שפקד את נפאל ואת אזור הטיבט הסמוך לגבול הסיני. ב-26 באוגוסט אירעה קריסה פתאומית של קרחון במעלה הנהר, מה שגרם לשיטפונות פתאומיים ומפולות בוץ שהחריבו כפרים שלמים, הרסו תשתיות, בתי ספר וכבישים. על פי הנתונים הרשמיים של הרשויות בנפאל, מספר ההרוגים הגיע ל-1,344 בני אדם, ולמעלה מ-4,880 בני אדם עדיין מוגדרים כנעדרים. בין הנקברים תחת הבוץ וההריסות נמצאים גם כ-583 אזרחים זרים, רובם מטיילים ועולי רגל שהגיעו לאזור ההררי. גם בצד השני של הגבול, בטיבט שבשליטת סין, מדווחים על עשרות הרוגים ומאות נעדרים נוספים.

על פי הערכות גורמי החירום, כ-900 בני אדם עדיין לכודים מתחת לפני הקרקע במערכות המנהרות השונות של פרויקטי האנרגיה באזור. בבסיס הצבאי שבמחוז נוואקוט התאספו מאות בני משפחה מודאגים, אשר כיסו את הקירות בכרזות ותמונות של יקיריהם שטרם אותרו. המשפחות נתלות בכל שביב של תקווה, כשחלקן מספרות על שיחות טלפון אחרונות שקיימו עם יקיריהם דקות ספורות לאחר תחילת השיטפון, בהן דיווחו העובדים כי הם לכודים בעומק האדמה. ניצולים מעטים שהצליחו להימלט מהמנהרות בימים הראשונים מעידים כי שמעו קולות זעקה של מאות עובדים נוספים הלכודים בעומק, מה שמניע את כוחות ההצלה להמשיך במאמצים נגד הזמן, תוך שאיבת הבוץ והרחבת פתחי החילוץ, בתקווה למצוא ניצולים נוספים.