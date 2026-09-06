מול אלפי צופים: מטוס קרב התרסק שני טייסים נהרגו ( צילום: מסך )

אירוע טרגי התרחש ביוון במהלך מופע התעופה השנתי של חיל האוויר, כאשר מטוס קרב התרסק מול עיני אלפי צופים. שני אנשי הצוות שהיו במטוס נהרגו באסון.

המטוס, מדגם פאנטום דו־מושבי, התרסק בבסיס טנגרה שממוקם מצפון לבירה אתונה. האירוע אירע במסגרת שבוע התעופה באתונה, כאשר המטוס ביצע תמרון בגובה נמוך במהלך המופע. על פי הדיווחים, המטוס איבד גובה זמן קצר לאחר ההמראה והתרסק באזור הסמוך למתקן. עדי ראייה שנכחו במקום תיארו כי המטוס שהה באוויר זמן קצר בלבד טרם איבד שליטה. בתיעוד שצולם במקום ניתן לראות עמוד עשן גדול המתרומם מנקודת הפגיעה, ולאחר מכן פיצוץ נוסף כתוצאה מהתפרקות המטוס. בעקבות ההתרסקות פרצה שריפה נרחבת באזור, וכוחות הצלה וכיבוי רבים הוזעקו למקום.

מול אלפי צופים: מטוס קרב התרסק שני טייסים נהרגו - צילום: רשתות חברתיות מול אלפי צופים: מטוס קרב התרסק שני טייסים נהרגו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:07

כוחות החירום התמודדו עם תנאים מורכבים במאמצים לאתר את אנשי הצוות, בעיקר בשל השריפה הנרחבת שפרצה בעקבות ההתרסקות. כ־85 כבאים ואנשי חירום, בסיוע 11 כלי טיס שהטילו מים, פעלו לכיבוי האש. על פי הדיווחים, השריפה נותרה במרחק מאזור הצופים ולא התפשטה לעברם.

למרות חומרת האסון והעובדה שהמטוס התרסק במהלך מופע בפני קהל רב, לא דווח על נפגעים בקרב הצופים או התושבים באזור. בעקבות האירוע הטרגי הופסקו שאר המופעים שתוכננו לסוף השבוע, והוטל פינוי באזורים הסמוכים לבסיס.

חיל האוויר היווני הודיע רשמית על מותם של שני אנשי הצוות. בהמשך הוכרזו שלושה ימי אבל בחיל האוויר ובכוחות המזוינים של יוון. ראש ממשלת יוון, קיריאקוס מיצוטאקיס, הביע צער עמוק ושלח תנחומים למשפחות ההרוגים.

מול אלפי צופים: מטוס קרב התרסק שני טייסים נהרגו - צילום: רשתות חברתיות מול אלפי צופים: מטוס קרב התרסק שני טייסים נהרגו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:06

מטוסי הפאנטום הם כלי טיס ותיקים ממוצא אמריקני, שתוכננו בתקופת המלחמה הקרה. חיל האוויר היווני הפעיל לאורך שנים מטוסים אלו בגרסאות משודרגות, והם הפכו לסמל של התעופה הצבאית היוונית. המטוס שהתרסק היה מדגם אף־4 דו־מושבי, שהופעל על ידי טייסת 338.

כעת נפתחה חקירה מקיפה שמטרתה לקבוע את הגורמים שהובילו לאובדן הגובה במהלך התמרון. החוקרים צפויים לבחון את מצבו הטכני של המטוס, את נתוני הטיסה, את התמרון האחרון שבוצע ואת התנהלות הצוות ברגעים שקדמו להתרסקות. נכון לשלב זה, אין קביעה רשמית לגבי הגורם לתאונה.