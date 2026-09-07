הר הגעש אנאק קראקאטאו שבאינדונזיה התפרץ בימים האחרונים בעוצמה יוצאת דופן במצר סונדה. ההתפרצות כללה נחשולי לבה זוהרים, פיצוצים חזקים וענני אפר כבדים שעלו לגובה של כ-15,000 מטרים. תיעודים שהגיעו מהאזור הראו עמודי עשן ענקיים ואפר שהתפשט במהירות לכיוון איים מרכזיים כגון ג'אווה וסומטרה, בעוד קולות נפץ נשמעו למרחקים.

בעקבות התפשטות האפר והסכנה הבטיחותית שנוצרה, הודיעו הרשויות באינדונזיה על השבתת הפעילות בשמונה שדות תעופה במדינה. בין השדות שהושבתו נמצא גם נמל התעופה הבינלאומי סואקרנו-האטה שבבירה ג'קרטה. השיבושים הנרחבים הביאו לביטול ולעיכוב של למעלה מ-1,500 טיסות, ופגעו בלוחות הזמנים של כ-170,000 נוסעים. מנהל רשות התעופה האזרחית במדינה, לוקמאן פ. לייסה, הבהיר כי "בטיחות נותרה הבעיה בעדיפות העליונה בכל החלטה מבצעית".

נזקי האפר הובילו גם לסגירת בתי הספר בג'קרטה והעברת התלמידים ללמידה מרחוק. התושבים נקראו לעטות מסכות ולצמצם את היציאה למרחב הציבורי. במקביל, הוצאה אזהרה לכלי שיט במצר סונדה לשמור על מרחק בטיחות של שלושה קילומטרים ממוקד ההתפרצות.

במשרד לניהול אסונות הבהירו כי נכון לעכשיו אין סכנה מיידית לגל צונאמי, והודיעו על תכנית לביצוע זריעת עננים במטרה להוריד גשם שינקה את הזיהום. ראש המשרד לניהול אסונות, סוהריאנטו, ציין כי "אם ירד גשם חזק מספיק, האפר הגעשי שמפריע לחיי היום-יום שלנו מאז אתמול ונמשך היום יישטף במהירות".