שר החוץ הבריטי: ישראל מבצעת טיהור אתני בעזה

שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד הכריז היום (שלישי) על חבילת סנקציות המופנות למפעל ההתנחלויות, תוך שהוא מדגיש כי אין מדובר בסנקציות נגד ישראל עצמה.

ההחלטה הוכרזה לאחר נאום רווי שנאה נגד ישראל, תוך שהוא מכריז כי עמדתה של בריטניה היא שהמדינה היהודית מבצעת טיהור נגד העם הפלסטיני בשטחים.

מיליבנד הדגיש כי אוכלוסיית המתנחלים בגדה המערבית הכפילה את עצמה מאז הסכמי אוסלו, וכי יותר התנחלויות נבנו תחת הממשלה הנוכחית מאשר בעשרים השנים האחרונות. לדבריו, משפחות פלסטיניות נעקרו ובתים נהרסו.

שר החוץ הודיע כי בריטניה תטיל איסור יבוא על סחורות מההתנחלויות הבלתי חוקיות בשטחים הכבושים. בריטניה תציג משטר סנקציות מקיף חדש, שיכלול החרגות מתאימות. יוטלו סנקציות על חברות ואנשים מסוימים המספקים שירותים כמו בנייה, תשתיות, מימון או נדל"ן לצורך הרחבת ההתנחלויות.

מיליבנד הוסיף כי בריטניה תומכת בהמשך הסחר עם תחומי הקו הירוק בישראל, וכי ההחלטה תיכנס לתוקף בתוך שישה עד תשעה חודשים. עוד הודיע כי בריטניה תסרב מעתה לכל בקשה לרישיון ליצוא נשק וליצוא אחר שתורם באופן מהותי לכיבוש.

לדברי מיליבנד, 12 אלף פלסטינים נהרגו מאז הפסקת האש בעזה.

במקביל להצהרת שר החוץ הבריטי, צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, אירלנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושוודיה הצטרפו לבריטניה בסנקציות ואיסור סחר על ההתנחלויות. המדינות פרסמו את ההכרזה הבאה: "שרי החוץ של איסלנד, אירלנד, בריטניה, דנמרק, נורווגיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צרפת, קנדה ושוודיה בנושא פתרון שתי המדינות":

1. פעולותיה של ממשלת ישראל בגדה המערבית פוגעות באפשרות למימוש פתרון שתי המדינות. המצב מידרדר במהירות על רקע רמות חסרות תקדים של אלימות מצד מתנחלים והרחבת ההתנחלויות, לרבות ההחלטה הבלתי מקובלת לפרסם מכרזים עבור פרויקט ההתנחלות E1. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם, נשיא צרפת עמנואל מקרון וראש ממשלת קנדה מארק קרני הסכימו על הצורך לנקוט צעדים כדי למנוע נזק נוסף.

2. היום איסלנד, אירלנד, בריטניה, דנמרק, נורווגיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צרפת, קנדה ושוודיה מאשרות את כוונתן להטיל מגבלות לאומיות ו/או לתמוך במגבלות אירופיות על סחר במוצרים עם התנחלויות שאינן חוקיות על פי המשפט הבינלאומי, או שהן בוחנות באופן פעיל צעדים אלה ונוספים, בהתאם להליכים הלאומיים שלהן. בהקשר זה, בריטניה, צרפת וקנדה מברכות על הפעולה החשובה שכבר ננקטה בידי אירלנד, ספרד, הולנד, נורווגיה ובלגיה, ויקדמו צעדים לאומיים לאיסור סחר במוצרים שמקורם בהתנחלויות.

3. יחד, אנו נחושים: יש להגן על פתרון שתי המדינות, ואנו נפעל למען השגת שלום צודק ובר־קיימא, המבוסס על העקרונות המעוגנים בהצהרת ניו יורק שאומצה לפני שנה. אנו מתנגדים בתוקף לצעדים שמשמעותם סיפוח אדמות פלסטיניות ועקירה בכפייה של האוכלוסייה הפלסטינית.

4. על ממשלת ישראל לעצור באופן מיידי את הרחבת ההתנחלויות ואת הרחבת הסמכויות המינהליות בגדה, להבטיח מתן דין וחשבון על אלימות מתנחלים, ולחקור טענות נגד כוחות הביטחון הישראליים.

5. אנו מכירים באינטרסים הביטחוניים הלגיטימיים של ישראל וחוזרים שוב על הגינויים שלנו למתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, הטבח האנטישמי החמור ביותר מאז השואה. אנו ברורים בנחישותנו להתמודד עם אנטישמיות בכל מקום שבו היא מתרחשת. אנו מחויבים באופן חד-משמעי לפתרון שתי המדינות, בהתאם להחלטות הרלוונטיות של מועצת הביטחון של האו"ם, שיאפשר לישראל ולמדינה פלסטינית ריבונית, דמוקרטית ובת-קיימא לחיות זו לצד זו בשלום, בביטחון ובהכרה הדדית, בתוך גבולות בטוחים ומוכרים בינלאומית.