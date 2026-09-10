בכירים בבית הלבן העבירו אזהרה חריפה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בשיחות סגורות: העימות הצבאי והכלכלי מול איראן עשוי להתארך שנים רבות, ואף להימשך עד לסיום כהונתו הנוכחית בינואר 2029. כך דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל" מפי מקורות המעורבים בפרטים.

על פי הדיווח, סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו ויועצים בכירים נוספים בבית הלבן קיימו דיונים בנושא, ובהם העלו את האפשרות שאיראן תמשיך להתנגד לסגר הימי וללחץ הצבאי האמריקני. האזהרה עומדת בניגוד גמור להצהרותיו הפומביות של טראמפ, שחזה סיום מהיר של הסכסוך.

הדיווח מתפרסם על רקע מטח טילים בליסטיים שאיראן שיגרה לעבר בסיסים אמריקניים בירדן, בתגובה להשמדת חמש מכליות נפט איראניות על ידי ארה"ב. ירדן הודיעה כי 20 טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לעבר שטחה, וכי מערכות ההגנה האווירית יירטו והשמידו 18 מהם.

דוברת הבית הלבן, אוליביה ויילס, השיבה לדיווח בהודעה רשמית: "הנשיא טראמפ השמיד את היכולות הצבאיות של איראן ומשתק את מה שנותר מהכלכלה הרעועה שלה באמצעות הסגר הימי העוצמתי ביותר בהיסטוריה העולמית וסנקציות מוחצות". היא הוסיפה כי "רק הנשיא טראמפ יודע מה בכוונתו לעשות ומתי".

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טראמפ עצמו התייחס לנושא בנאומו בוועידה הרפובליקנית: "אנחנו מבחינים בפעילות מסוימת בהר המכוש. הייתי מציע לאיראן לא לנסות להתחכם, כי ניאלץ להכות בעוצמה".

טראמפ הודיע בשיחה עם כתבים כי המלחמה באיראן תסתיים לפני בחירות האמצע שיתקיימו ב-3 בנובמבר. כשנשאל מדוע הוא סבור שהמלחמה תסתיים מיד אחרי הבחירות, השיב: "האיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד. הם נואשים לנסות להשפיע על הבחירות, כדי שנקבל שם קבוצה נחמדה וחלשה של אנשים, שיעזבו אותם בשקט ויאפשרו להם להשיג את הנשק הגרעיני שלהם".

ההצהרה הגיעה לקראת ועידת בחירות האמצע הראשונה בתולדותיה שהמפלגה הרפובליקנית פותחת בדאלאס שבטקסס, כשהנשיא עומד במרכזה. במפלגה קיוו שטראמפ יצליח להלהיב את בסיס המצביעים ולהגדיל את שיעורי ההצבעה בבחירות, בניסיון לשמור על הרוב הרפובליקני בקונגרס.