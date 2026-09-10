לאחר שתיקה ממושכת, התייחס הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ הבוקר (יום ה') לראשונה לסנקציות שהטילה בריטניה על ההתיישבות ביהודה ושומרון, ולמדינות נוספות שהצטרפו לגינויים נגד מדיניות ממשלת ישראל.

"אני אדבר עם ישראל. אדבר איתם (עם בריטניה ויתר המדינות שהצטרפו לגינויים נגד ישראל), ואברר מה הם חושבים, מה השיקולים שלהם. אני מבין, אתם יודעים, אני מבין בדיוק מה קורה, אבל אני רוצה לברר למה פתאום זה קרה", מסר הנשיא.

דבריו של טראמפ נאמרו על רקע משבר דיפלומטי חריף בין ישראל לבריטניה, לאחר ששר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד הכריז על חבילת סנקציות חדשות המופנות כלפי ההתיישבות. מיליבנד הודיע על איסור יבוא סחורות מההתיישבות וסנקציות נגד חברות המסייעות למפעל ההתיישבות.

בתגובה להכרזה הבריטית, הודיעה ישראל על שורת צעדי נגד, ביניהם סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים תוך 30 ימים ואיסור כניסה למדינה של 11 חברי פרלמנט בריטיים. שר החוץ גדעון סער תקף את ההחלטה הבריטית וציין כי "ההאשמות היום של מזכיר החוץ של ממשלת הלייבור בפרלמנט הבריטי היו שערורייתיות ושקריות".

טראמפ לא עצר את הסנקציות הבריטיות בבלי | 09.09.26

על פי דיווחים זרים, ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית ולא ניסה לבלום אותה. העיתונאי ברק רביד דיווח כי ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם שוחח עם הנשיא טראמפ לקראת ההכרזה על הסנקציות ועדכן אותו בנושא, וטראמפ לא הביע התנגדות.

שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו נשאל על ידי כתבים על הסנקציות ולא גינה את הצעד. "הנשיא לא הגיב על כך, וגם אני לא. הבריטים הודיעו לנו שהם עומדים לקבל את ההחלטה הזאת. שמענו את הטיעונים שלהם לגבי הסיבות לכך. אנחנו שותפים למטרה של יציבות בגדה המערבית", אמר רוביו.