תיעודים יוצאי דופן שפורסמו בימים האחרונים חושפים מרדף חריג במיוחד שהתרחש בדייטון שבאוהיו, ארצות הברית. המרדף הסתיים בכך שחשוד השתלט על ניידת משטרתית ונסע בה ישירות לתוך בית מגורים, כשהתיעוד ממצלמות הגוף והרכב מתעד את האירוע מתחילתו ועד סופו.

על פי הדיווח של משטרת דייטון, האירוע החל בסביבות השעה 23:45 כאשר שוטרים זיהו רכב שטח שנסע במהירות מופרזת ובאופן מסוכן דרך זירת תאונת דרכים שבה כבר פעלו כוחות משטרה. השוטרים יצאו למרדף קצר אחרי הרכב, וביצעו תמרון שנועד לעצור אותו. הנהג יצא מהרכב ונמלט ברגל מהמקום.

אולם בשלב זה קיבל האירוע תפנית בלתי צפויה לחלוטין: החשוד חזר לאזור, נכנס לאחת מניידות המשטרה שעמדו במקום והחל לנסוע בה למרות הוראות השוטרים לעצור. בתיעוד ממצלמת הרכב ניתן לשמוע את החשוד ממלמל לעצמו מילים לא מובנות במהלך הנהיגה בניידת הגנובה.

המרדף הסתיים כאשר הניידת פגעה בבית מגורים ברחוב סמוך, כאשר לפי הדיווחים הרכב עבר דרך המבנה. במהלך ההשתלטות על החשוד נפצעו שבעה שוטרים, ושני תושבים שהיו בתוך הבית פונו לקבלת טיפול רפואי. על פי הדיווחים, פציעותיהם של התושבים לא היו מסכנות חיים.

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החשוד זוהה כטיוון דאשון סטפנס, בן 27, ונעצר ב־7 בספטמבר. על פי רישומי מחוז מונטגומרי, הוא עומד בפני מספר אישומים חמורים, ביניהם תקיפה חמורה של שוטר, שוד בנסיבות מחמירות ואי־ציות להוראת שוטר. הדיון הבא בעניינו נקבע ל־14 בספטמבר, והערבות נקבעה על סכום של 500 אלף דולר.