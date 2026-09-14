נער בן 15 שרד 62 שעות על סירה הפוכה בלב ים הקפוא

נער בן 15 מאלסקה שרד במשך כשלושה ימים כשהוא נאחז בסירת דיג קטנה שהתהפכה בלב ים, לאחר שאחיו ובן דודו נספו במהלך האירוע הקשה. הנער אותר כשהוא יושב על גבי הסירה ההפוכה בלב ים ברינג הקפוא, כשהוא סובל מתסמיני היפותרמיה חמורים, לאחר שעות ארוכות בתנאים קשים ביותר וללא מזון או מים. כך דווח בעיתון ניו יורק פוסט.

האירוע התרחש בתחילת חודש ספטמבר, כאשר הנער יצא לדוג דגי הליבוט יחד עם אחיו ובן דודו באזור הסמוך לאי סנט לורנס שבאלסקה. השלושה הפליגו בסירת דיג קטנה, אולם בשלב מסוים הסירה התהפכה והחלה להיסחף בים.

הנער נותר לבדו כשהוא נאחז בגוף הסירה ההפוכה, בעוד אחיו ובן דודו לא הצליחו לשרוד את התאונה הקשה. במהלך החילוץ סיפר הנער כי אחיו, שהיה בן 35 ושימש כקברניט הסירה, נלכד מתחתיה ולא הצליח להשתחרר. בהמשך, במהלך הלילה שקדם לחילוץ, בן דודו בן ה-34, שהיה אף הוא על גבי הסירה, החליק ונפל ממנה אל המים הקפואים.

"מתוך שיניו הנוקשות מקור, הוא אמר שאחיו עדיין מתחת לסירה, ואז סיפר שבלילה הקודם לחילוץ בן דודו החליק מעל הסירה", סיפר אדם וייט, קברניט ספינת הדיג שהייתה מעורבת בחילוץ, לכלי תקשורת באלסקה.

לפי הדיווח, החיפושים אחר השלושה החלו לאחר שהם לא שבו לביתם במועד. ביום ראשון בערב עודכנו חיילי משמר החופים ומשטרת מדינת אלסקה כי בני המשפחה נעדרים, והחלו המאמצים לאתר אותם. אנשי ספינת הדיג Northwest Explorer, שעל סיפונה היו 13 אנשי צוות לצד מדענים, התבקשו לסייע במאמצי החיפוש.

למחרת, בסביבות השעה 10:30 בבוקר, הבחינו אנשי משמר החופים והצוות באובייקט חריג באופק. בתחילה לא היה ברור במה מדובר, אך כשהספינה התקרבה התברר כי מדובר בסירת הדיג שהתהפכה – ועליה אדם חי.

"ראינו את העצם החריג באופק. צפצפנו עם הצופר כמה פעמים", שחזר וייט. זמן קצר לאחר מכן הבינו אנשי הצוות כי על גבי הסירה נמצא נער שנאבק לשרוד.

הצוות הצליח להגיע אל הסירה ולחלץ את הנער. לדברי הקברניט, עצם העובדה שהנער שרד בתנאים הללו הייתה כמעט בלתי נתפסת. מי הים באזור היו בטמפרטורה של כ-10 מעלות צלזיוס בלבד, והנער שהה על הסירה במשך כ-62 שעות, ללא מזון או מים.

"הוא היה שם משבת ועד יום שלישי. זה ילד קשוח מאוד", אמר וייט לאחר החילוץ.

כאשר הועלה הנער לספינה, אנשי הצוות עטפו אותו בשמיכות וניסו לשמור עליו בהכרה ובשיחה רצופה, בזמן שהספינה עשתה את דרכה לנום, שם המתינו לו בני משפחתו. הוא סבל מתסמינים של היפותרמיה בעקבות החשיפה הממושכת לקור ולמים.

אמו של הנער סיפרה כי בנה נאלץ להחזיק מעמד במשך ימים על גבי הסירה לאחר שאחיו הגדול, שהיה אחראי על ההפלגה, נספה לאחר שנלכד מתחת לכלי השיט. בהמשך איבד גם את בן דודו, שהחליק ונפל למים במהלך הלילה.

כך, כשהוא לבדו לחלוטין בלב ים, המשיך הנער להיאחז בסירה ולהמתין שמישהו יבחין בו. בסופו של דבר, דווקא ספינת דיג שעברה באזור הצליחה לזהות את הסירה ולהביא לסיומו של אחד ממקרי ההישרדות החריגים שנרשמו באזור.