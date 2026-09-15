מעמד מרגש נערך השבוע בווינה, בירת אוסטריה, עם הכנסת ספר תורה ייחודי וחנוכת בית הכנסת המרכזי 'שטאדט-טמפל', שחזר לפעילות מלאה לאחר כמעט 11 חודשים של עבודות שיפוץ ושימור נרחבות.

המעמד חיבר את הקהילה היהודית מימי הביניים ועד לימינו אנו. שיאו החל במעמקי האדמה של כיכר היהודים (Judenplatz), במקום שבו נחשפו לפני כ-35 שנה שרידי בית הכנסת העתיק של וינה.

במקום זה פעל במאה ה-13 רבי יצחק מווינה, מגדולי הפוסקים ובעל ה'אור זרוע'. בין שרידי הכתלים העתיקים נכתבו האותיות האחרונות של ספר התורה החדש, שנתרם מקרן מיוחדת שהותירו אחריהם גבאי בית הכנסת שפעלו במקום לפני שלושים וארבעים שנה.

הגבאים ייעדו את הכספים להנצחת המורשת הקהילתית בספר תורה שיוקדש לבית הכנסת. עם סיום כתיבת האותיות יצאה תהלוכה גדולה שכללה מאות מבני הקהילה מכל החוגים. בליווי משטרתי הדוק ובשמחה גדולה, רקדו המשתתפים ברחובות העיר לצלילי שירה ומעגלי ריקודים, במסלול שנע ממתחם האנדרטה והשרידים ההיסטוריים ועד לשעריו של בית הכנסת המחודש.

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עם הגעת התהלוכה נערך טקס קביעת מזוזות על ידי רב בית הכנסת ונשיא הקהילה, לצד נכבדים נוספים שקבעו את שאר המזוזות ברחבי המבנה. דלתות בית הכנסת נפתחו לקול שירת החזן, המקהלה ומקהלת הילדים, כאשר ספרי התורה הוותיקים הוצאו מארון הקודש כדי להקביל את פני הספר החדש.

המבנה עבר בשנה האחרונה עבודות שיפוץ עמוקות בעלות של כ-10 מיליון יורו. את הפרויקט הובילה אדריכלית שומרת תורה ומצוות, שניהלה אותו בתיאום הלכתי מוקפד מול רבני הקהילה וועד בית הכנסת.

"האחווה מורגשת בעוצמה עילאית"

"המעמד המרגש הזה משלים את החוליה החסרה בשרשרת הדורות של יהדות וינה ומחבר בין כל תקופות הקיום היהודי בעיר", הדגיש רבה של וינה וחבר הוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה, הרב ירון אנגלמאייר, שנשא את משא הפתיחה במעמד.

בדבריו הזכיר הרב את בעל ה'תוספות יום טוב', מגדולי חכמי אשכנז שכיהן כרבה של הקהילה השנייה בווינה במאה ה-17 – קהילה ששרדה כחמישים עד שישים שנה בלבד עד לגירושה.

הרב ציטט מפירושו של ה'תוספות יום טוב' על משנת רבי עקיבא, שלפיה עם ישראל כולו קרוי 'בנים למקום', ומתוך כך, כפי שפוסק הרמב"ם בהלכות צדקה, הרי שכולנו אחים ממש: "האחווה הזו, שבה כולנו בנים ואחים, מורגשת בעוצמה עילאית כאן בבית הכנסת, המלכד סביבו את כל חלקי הקהילה".

הרב הוסיף וציין כי "ספר התורה החדש מחבר באופן מרטיט לב בין השרידים העתיקים של קהילת בעל ה'אור זרוע' מימי הביניים, דרך זכרה של הקהילה השנייה ורבה בעל ה'תוספות יום טוב', עבור בבית הכנסת ה'שטאדט-טמפל' שנוסד לפני כמאתיים שנה בהיתר הקיסר ושרד באורח נס את תופת השואה, ועד לשובנו אל המשכן המחודש - זוהי עדות ניצחת לכך שתפילות אבותינו וסבינו ממשיכות להדהד במקום הזה, וכי קול התורה והתפילה בבירה האוסטרית מוסיף לפעום בעוצמה, מתחדש ומביט קדימה בגאון לקראת השנה החדשה".

במהלך המעמד, אותו הנחה יו"ר ועד בית הכנסת, נשאו דברים גם שגריר ישראל באוסטריה ונשיא הקהילה. למשתתפים חולקו פריטי זיכרון סמליים שנועדו להמחיש את הרצף הדורי: לצד כיפות ייעודיות וכיסויי חלות, הוענקו מחזורי תפילה עתיקים ששימשו את דורות המתפללים במקום ונמסרו כמזכרת חיה לתפילות העבר.

יצוין, כי בימים הקרובים, מיד לאחר ראש השנה, צפוי להיערך במקום טקס ממלכתי רשמי לחנוכת המבנה, במעמד נשיא אוסטריה, הקנצלר, שרי ממשלה, ראש עיריית וינה ואישי ציבור בכירים.