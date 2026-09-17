טראמפ: המלחמה עם איראן קרובה לסיום

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי להערכתו המלחמה עם איראן מתקרבת לסיומה, וטען כי המשטר בטהרן "משתוקק" להגיע להסכם עם וושינגטון.

"אני מקווה שאנחנו לקראת סוף המלחמה. איראן רוצה מאוד להגיע לעסקה", אמר טראמפ בשיחה עם כתבי הבית הלבן.

כאשר נשאל האם שמע לאחרונה מבכירים איראנים והאם המגעים מתנהלים באמצעות מתווכים, השיב הנשיא בתמציתיות: "לא, באופן ישיר".

במקביל לדברי הנשיא, התפרסם כי טראמפ צפוי להיפגש בשבוע הבא עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. על פי הדיווח, הפגישה תתמקד בדיון על הצעדים הבאים במלחמה מול איראן.

מקור המעורה בפרטים מסר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מעוניין אף הוא להיפגש עם הנשיא האמריקאי, אולם בשלב זה לא נקבע מועד לפגישה.

ברקע ההתפתחויות, גורם סעודי המקורב לבית המלוכה חשף בשיחה עם כלי תקשורת ישראלי את עומק התסכול בצמרת הממלכה. "יש בסעודיה אכזבה עמוקה מהעמדה האמריקנית ותחושה גוברת של חוסר אונים", אמר. לדבריו, היעדר מדיניות אמריקנית תקיפה מאפשר לחות'ים להרחיב את השפעתם ללא הפרעה.

בנוסף, ממשל טראמפ נערך לאשר לישראל עסקת נשק בהיקף של 2.8 מיליארד דולר, הכוללת 40 אלף פצצות במשקל כ-900 קילוגרמים. על פי דיווח בעיתון "וושינגטון פוסט", מדובר בעסקה הבודדת הגדולה ביותר של חימוש מסוג זה לישראל בשנים האחרונות.