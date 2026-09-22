נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נואם בעצרת הכללית השנתית של האו"ם, כשהוא מופיע שני בתור לאחר נשיא ברזיל לולה דה-סילבה, שניצל את הבמה להלל את יאסר ערפאת.

טראמפ פתח את נאומו בתיאור מצבה של ארצות הברית תחת הנהגתו, וציין כי המדינה "חזקה מאי-פעם". חלק נרחב מתחילת הנאום הוקדש לנושא האיראני, כאשר הנשיא האמריקאי הזכיר את המבצעים הצבאיים שביצעה ארה"ב נגד איראן.

מתוך קטע בנאומו של טראמפ שהודלף לתקשורת:

"באמריקה ציינו זה עתה 25 שנים למתקפת הטרור הקשה ביותר בהיסטוריה, ב-11 בספטמבר, שבה נהרגו 3,000 בני אדם, במרחק של כמה קילומטרים מכאן. בעוד שבועיים נציין את יום השנה השלישי למתקפת 7 באוקטובר בישראל, שבה מחבלים במימון איראן עינו, התעללו ורצחו 1,200 אזרחים חפים מפשע, בהם עשרות אמריקאים.

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המנהיג העליון של איראן חגג את הטבח וכינה אותו "שירות לאנושות". אותו משטר טבח ביותר מ-72,000 מאזרחיו שלו השנה. רק דמיינו אילו משטר נתעב שכזה היה מקבל אי פעם יכולת לבצע מתקפות טרור רחבות היקף בחסות מטרייה גרעינית. זו הייתה המציאות שנאלצנו להתמודד איתה - מציאות שרבים מדי העדיפו להתעלם ממנה.

אני רוצה להודות למועצת הביטחון של האו"ם על כך שהצביעה ברוב מוחץ בעד החלטה המגנה את מתקפות הטרור הנתעבות של איראן נגד ספנות מסחרית. אני שמח לומר שההחלטה הזו זכתה לתמיכה של יותר מדינות חברות באו"ם מכל החלטה אחרת של מועצת הביטחון בהיסטוריה.

ארצות הברית לא תאפשר עוד לאיומים על אמריקה להשיג דריסת רגל בשום מקום בחצי הכדור המערבי. ואם יהיה צורך, נשתמש בעוצמה הצבאית שאין לה אח ורע שלנו כדי להגן על האינטרסים הלאומיים החיוניים של ארצות הברית.