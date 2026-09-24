ה-CIA מזהיר: פוטין מתכנן תקיפות כטב"מים באירופה

שירות הביון המרכזי האמריקאי (CIA) העביר אזהרה מודיעינית חריגה ומפורטת לממשלות צרפת, ספרד ואיטליה, המתריעה על תוכנית רוסית לביצוע תקיפות כטב"מים נגד יעדים בשטחן של מדינות אלו. כך עולה מדיווח שפורסם היום (יום ה') בעיתון הספרדי "אל מונדו".

האזהרה גובשה בעקבות מידע רגיש שנאסף על ידי סוכנויות הביון האמריקאיות, והיא כוללת פרטים מדויקים על אופן ביצוע המתקפות המתוכננות.

על פי הדוח המודיעיני, התוכנית הרוסית כוללת שיגור של כלי טיס בלתי מאוישים מסוג "גרברה" - כטב"מים באורך של כשני מטרים ומוטת כנפיים של 2.5 מטרים. כלים אלו מסוגלים לשאת ראשי קרב של מספר קילוגרמים בודדים, ולטוס למרחקים של מאות קילומטרים במהירות של כ-160 קילומטר לשעה.

השיטה המרכזית שנבחנת היא הטמעת המשגרים והכטב"מים בתוך מכולות סגורות המוסתרות על גבי ספינות סוחר אזרחיות המשייטות במימי הים התיכון. שיטת הסוואה זו מקנה למוסקבה יכולת להכחיש מעורבות, שכן הספינות נראות כרכב מסחרי רגיל לכל דבר.

מומחי ביטחון מציינים כי מטען הנפץ של כטב"מים אלו אינו מיועד בהכרח להחריב מתקנים אסטרטגיים גדולים, אלא ליצור פגיעה ממוקדת במתקנים חיוניים פתוחים, לגרום לשריפות, או להביא להשבתה זמנית של נמלי ים ותעופה מרכזיים.

המטרה העיקרית של פעולות מסוג זה היא יצירת אפקט תודעתי, פוליטי וכלכלי רחב היקף. זאת במיוחד לאור העובדה ששלושת המדינות הללו צפויות לקיים מערכות בחירות בשנת 2027, שבהן עשויים גורמים פוליטיים המקורבים לקרמלין לנצל את המצב הציבורי שייווצר.

במערכת הביטחון הצרפתית התייחסו לדיווח בחומרה רבה וסיווגו אותו כאמין לחלוטין, צעד שהוביל להערכות מצב מוגברות ולתהליכי הגנה מוגברים סביב תשתיות קריטיות. במקביל, גורמי הגנה באירופה מצביעים על כך שמדינות דרום הים התיכון והחופים המערביים מהווים מוקד רגיש בשל היערכות הגנתית שונה בהשוואה למדינות המזרחיות הסמוכות לגבולות העימות.

האזהרה האמריקאית מגיעה בעקבות ביקור חשאי שערך ראש ה-CIA ג'ון רטקליף במוסקבה, במסגרתו הועברה אזהרה ישירה לדרג הבכיר ברוסיה מפני כל ניסיון לבחון את נחישות ברית נאט"ו. הביקור התבסס על מידע מודיעיני המצביע על כך שהקרמלין תופס את ארצות הברית כמוחלשת בעקבות המלחמה באיראן.