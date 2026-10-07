פרטים נוספים מתגלים אודות המחבל שניסה לבצע פיגוע חטיפה בשמי המזרח התיכון: העיתון הבריטי 'הטלגרף' מדווח כי חמאם אל-חמאמי, הטייס שניסה בשבוע שעבר לחטוף את מטוס חברת "פליי דובאי" שהיה בדרכו לישראל, קיבל את הכשרתו המקצועية בבית ספר לטיסה בבריטניה.

על פי הדיווח, בשנים 2018–2019 למד אל-חמאמי באקדמיית L3 Airline Academy, שהייתה באותה תקופה בין מוסדות ההכשרה המובילים לטייסים בממלכה.

האקדמיה הפעילה מרכזי הכשרה בסאות'המפטון ובבורנמות', לצד מרכז סימולטורים מתקדם בסמוך לנמל התעופה גטוויק. בהמשך נכללה הפעילות במסגרת חברת Acron Aviation.

בדיווח הבריטי הובהר כי אין כל טענה להתנהלות בלתי חוקית מצד אקדמיית הטיס או החברות המפעילות אותה. כמו כן צוין כי לבית הספר היו קשרי עבודה עם חברת "עומאן אייר", שבה עבד אל-חמאמי עד לחודש פברואר השנה.

חברת Acron Aviation הגיבה לממצאים והבהירה כי תעמיד את מלוא הסיוע הנדרש לרשות גורמי החוק. מטעם דובר החברה נמסר: "הצטערנו לשמוע על האירוע, ומחשבותינו נתונות לכל מי שנפגע ממנו. כמדיניות, איננו מגיבים בפומבי לשאלה אם אדם כלשהו הוא או היה תלמיד שלנו. נעזור כמובן לרשויות הרלוונטיות, במידת הצורך ובכל דרך שנוכל, במסגרת חקירת האירוע".