טראמפ כותב: "הנשיא שי ייתן לי חיבוק חם כשאגיע לסין"

הנשיא דונלד טראמפ פרסם הבוקר (רביעי) ציוץ חריג בו הוא חושף את עמדת סין בנוגע למצר הורמוז ולאיראן. "סין מאושרת מאוד מכך שאני פותח לצמיתות את מצר הורמוז", כתב טראמפ. "אני עושה זאת גם עבורם – ועבור העולם כולו. הם הסכימו שלא לשלוח נשק לאיראן".

הנשיא הוסיף והעריך כי "הנשיא שי יעניק לי חיבוק גדול וחם כשאגיע לשם", תוך שהוא מדגיש: "אנחנו עובדים יחד בצורה חכמה וטובה מאוד. האם זה לא עדיף על לחימה? אך זכרו, אנחנו טובים מאוד בלחימה אם נצטרך, הרבה יותר טובים מכל אחד אחר". על רקע חשיפת מעורבות סינית במלחמה הציוץ של טראמפ מגיע על רקע חשיפה שפרסם בעצמו, לפיה פנה ישירות לנשיא סין שי ג'ינפינג בבקשה שלא לספק נשק לאיראן. "כתבתי מכתב לנשיא סין", מסר טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז. "ביקשתי ממנו שלא ייתן נשק לאיראן. הוא כתב לי מכתב בחזרה, והוא אומר שהוא לא עושה את זה". דובר צה"ל בפרסית חושף: זה האמת על הדמות של הדובר האיראני המפורסם יוסי נכטיגל | 13:15 אולם החשיפה הגיעה לאחר שפורסמו דיווחים על מעורבות סינית משמעותית במלחמה שניהלה איראן נגד ארצות הברית בחודש האחרון. מסמכים צבאיים איראניים שדלפו חשפו כי מפקדי הצבא האיראני השתמשו בלוויין ריגול סיני מתקדם מדגם TEE-01B כדי לנטר בסיסים צבאיים אמריקאיים במזרח התיכון.

פגיעה במטוס ה-E-3 Sentry (AWACS) ( צילום: צבא ארה"ב רשתרות )

על פי הדיווח שפורסם ב"פייננשל טיימס", הלוויין הסיני שימש לצילום קואורדינטות מדויקות של בסיסים אמריקאיים, כולל בסיס חיל האוויר "מוואפק סאלטי" בירדן ובסיס הצי החמישי בבחריין. התמונות צולמו בפרקי זמן שקדמו לתקיפות מל"טים וטילים על בסיסים אמריקאיים ומיד אחריהן במהלך חודש מרץ.

מצר הורמוז - נקודת מפתח במשא ומתן

נושא מצר הורמוז מהווה אחת הסוגיות המרכזיות במשא ומתן בין וושינגטון לטהרן. על פי דיווחים זרים, גורמים אזוריים בכירים מסרו לסוכנות הידיעות AP כי ארצות הברית ואיראן הגיעו ל"הסכמה עקרונית" להאריך את הפסקת האש בין שתי המדינות, כאשר הצדדים מנהלים משא ומתן אינטנסיבי בשלוש סוגיות מרכזיות: תוכנית הגרעין האיראנית, השליטה במצר הורמוז ופיצויים על נזקי המלחמה.

יצוין כי למעלה מ-10,000 חיילים אמריקאים יחד עם 12 ספינות מלחמה מבצעים את המצור הימי המלא על נמלי איראן, במסגרת הלחץ הצבאי והכלכלי המתגבר שמפעילה וושינגטון על המשטר האיראני.