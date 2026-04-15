טראמפ חושף: "כתבתי לנשיא סין - ביקשתי שלא ייתן נשק לאיראן"

דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

הנשיא דונלד טראמפ חשף הלילה (בין שלישי לרביעי) בריאיון לרשת פוקס ניוז כי פנה ישירות לנשיא סין שי ג'ינפינג בבקשה שלא לספק נשק לאיראן. "כתבתי מכתב לנשיא סין", מסר טראמפ. "ביקשתי ממנו שלא ייתן נשק לאיראן. הוא כתב לי מכתב בחזרה, והוא אומר שהוא לא עושה את זה".

החשיפה מגיעה על רקע דיווחים שפורסמו השבוע על מעורבות סינית משמעותית במלחמה שניהלה איראן נגד ארצות הברית בחודש האחרון. מסמכים צבאיים איראניים שדלפו חושפים כי מפקדי הצבא האיראני השתמשו בלוויין ריגול סיני מתקדם מדגם TEE-01B כדי לנטר בסיסים צבאיים אמריקאיים במזרח התיכון. על פי הדיווח שפורסם ב"פייננשל טיימס", הלוויין הסיני שימש לצילום קואורדינטות מדויקות של בסיסים אמריקאיים, כולל בסיס חיל האוויר "מוואפק סאלטי" בירדן ובסיס הצי החמישי בבחריין. התמונות צולמו בפרקי זמן שקדמו לתקיפות מל"טים וטילים על בסיסים אמריקאיים ומיד אחריהן במהלך חודש מרץ. העסקה החשאית כללה גם מתן גישה לאנשי המודיעין האיראני לתחנות קרקע מסחריות המופעלות על ידי ספקית שירותי נתונים מבייג'ינג. הלוויין נרכש על ידי כוח האווירונאוטיקה של משמרות המהפכה בסוף שנת 2024, בעסקה שהוערכה בכ-36.6 מיליון דולר.

העיניים של איראן - הלוויין הסיני TEE-01B משוגר ( צילום: מסך )

"יומיים מדהימים מחכים לנו"

בריאיון נוסף לרשת ABC הוסיף טראמפ הערכה אופטימית: "אני חושב שאתם הולכים לצפות ביומיים מדהימים, אני באמת חושב כך. אם אני לא הייתי הנשיא - העולם היה נקרע לגזרים". הנשיא אף העריך כי "המלחמה עם איראן קרובה לסיום, נראה מה יקרה, לדעתי הם מאוד רוצים לעשות הסכם".

דברי הנשיא מגיעים על רקע כישלון השיחות בפקיסטן שהתקיימו בימים האחרונים בין נציגי ארצות הברית לאיראן. סגן הנשיא ג'יי די ואנס, שהוביל את המשלחת האמריקאית, מסר הלילה: "יש הרבה חוסר אמון בין וושינגטון וטהרן, שלא ניתן לפתור בן לילה. המתווכות רוצות להגיע לעסקה, אני מרגיש טוב לגבי המקום שבו אנחנו נמצאים".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

המצור הימי והלחץ על סין

בתוך כך, צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר כי "עצרנו לחלוטין את הסחר מאיראן ולאיראן דרך הים". על פי פרסומים זרים, למעלה מ-10,000 חיילים אמריקאים יחד עם 12 ספינות מלחמה מבצעים מצור ימי מלא על נמלי איראן, המאיים על הכנסות יומיות של כמעט חצי מיליארד דולר.

אנליסטים מעריכים כי המהלך מכוון גם כלפי סין, שהיא הצרכנית המרכזית של נפט איראני. על פי טור פרשנות שפורסם בבלומברג, ככל שהשיבוש בנתיבי השיט במפרץ הפרסי נמשך, כך גובר הלחץ על הכלכלה הסינית, מה שעשוי להניע את בייג'ינג להפעיל לחץ על טהראן לשוב לשולחן המשא ומתן.

משרד החוץ הסיני הגיב בחריפות למצור והזהיר כי הוא "לא אחראי ומסוכן" ועלול לזעזע עוד יותר את המצב באזור.