נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה (שישי) פרטים חריגים על ההתמודדות האמריקנית מול איראן, כשהוא מגלה כי הכין "את המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה" - אך האיראנים פנו בבקשה לעצור ולנהל משא ומתן.

בשיחה עם כתבים בבית הלבן, הצהיר טראמפ כי "אני מעריך שהמלחמה תסתיים די בקרוב. אני לא חושב שהם יוכלו למשוך את זה עוד הרבה זמן". הנשיא תיאר כיצד בשלב מסוים פנו אליו האיראנים: "התקשרו אליי ואמרו: 'בבקשה אל תעשו את זה, בואו נדבר'", חשף, והוסיף בציניות: "ואחרי זה הם אמרו 'מעולם לא אמרנו את זה'".

טראמפ הדגיש כי למרות העוצמה הצבאית, הוא מעדיף פתרון דיפלומטי. "אני מעדיף לעשות עסקה, כי אני לא רוצה להרוג אנשים", אמר. הנשיא ציין כי "אנחנו מדברים, בואו נראה מה יקרה. והם מכבדים אותנו", והוסיף כי "אנחנו במצב מצוין. אני מעורב באופן אישי במשא ומתן עם איראן, אנחנו מתקדמים יפה והסכם עשוי להיחתם בקרוב".

באשר למצר הורמוז האסטרטגי, השיב טראמפ בזהירות: "אני לא רוצה לקבוע שהושג הסכם, אבל המצר די פתוח כרגע. אנחנו שולטים בו, אבל הם תמיד יכולים לירות משהו או להטיל מוקש". על פי דיווחים קודמים, איראן ועומאן השלימו טיוטת הסכם לפתיחה מחדש של המצר, והמסמך ממתין לאישורו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי.

הודאה בהידלדלות מלאי תחמושת

בהתייחסות נדירה לדיווחים בתקשורת האמריקנית, הודה טראמפ כי המלאים של חימושים מתקדמים מסוימים הצטמצמו. "יש לנו אספקה כמעט בלתי מוגבלת, אולם בסוגים מסוימים המצב קצת יותר צפוף", אמר הנשיא.

טראמפ ציין כי חימוש בסיסי יותר זמין בשפע, בעוד שקבלני הביטחון פועלים להרחבת הייצור של מערכות מפתח, בהן טילי שיוט מסוג "טומהוק" ומיירטי הגנה אווירית מסוג "פטריוט". "יש לנו סוגים מסוימים של חימוש שהם אולי לא מדויקים באותה מידה, הם לא מהדרג הראשון", הסביר. "יש לנו גם חימוש מהדרג הראשון ואנחנו עוקבים מקרוב אחרי העניין הזה. אבל יש לנו סוגים אחרים - עוצמתיים וטובים מאוד - שיש לנו מהם אספקה בלתי מוגבלת, כך שאנחנו במצב מצוין".

הנשיא האמריקני מתח ביקורת על קודמיו: "עברו 50 שנה, ואף נשיא אחר לא עשה את מה שהיה צריך לעשות כבר מזמן - כי לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני".