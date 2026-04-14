טראמפ: שיחות עם איראן בפקיסטן תוך יומיים

( צילום: הבית הלבן )

בהתפתחות מפתיעה על רקע המתיחות המתמשכת במזרח התיכון, רמז הנשיא דונלד טראמפ היום (שלישי) כי שיחות נוספות עם איראן עשויות להתקיים תוך יומיים בפקיסטן. ההתבטאות מגיעה שבועיים בלבד לאחר שסבב קודם של משא ומתן באיסלמאבאד קרס על רקע מחלוקות עמוקות בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית ומצר הורמוז.

כזכור, המשלחת האמריקנית בראשות סגן הנשיא ג'יי די ואנס חזרה לוושינגטון לפני שבועיים ללא הסכם, לאחר 21 שעות של שיחות מאומצות. "איראן בחרה לא לקבל את התנאים שלנו", הבהיר אז ואנס, תוך שהוא מדגיש כי הסוגיה הגרעינית הייתה נקודת המחלוקת המרכזית. עתה, לאור הרמז של טראמפ, נראה כי הצדדים שוקלים לתת סיכוי נוסף למאמץ הדיפלומטי. המצור הימי והלחץ הכלכלי ההתפתחות מגיעה על רקע המצור הימי האמריקני המלא על נמלי איראן, שנכנס לתוקף לפני כשבועיים. על פי נתונים שפורסמו, למעלה מ-10,000 חיילים אמריקאים יחד עם 12 ספינות מלחמה מבצעים את המשימה לחסום כל תנועה מסחרית מנמלים איראניים. המהלך מאיים על הכנסות יומיות של כ-280 מיליון דולר מיצוא ו-160 מיליון דולר מיבוא - כמעט חצי מיליארד דולר ביום. אנליסטים מעריכים כי איראן תמצה את יכולת האחסון הזמינה שלה לנפט בתוך כשבועיים, ותיאלץ להפחית משמעותית את קצב ההפקה. יחד עם זאת, פרצה במדיניות האמריקנית מאפשרת לטהראן להרוויח עד מיליארד דולר ממכירת נפט שכבר נמצא בים - הכנסות שלא היו מתקבלות ללא הפטור הזמני שניתן על ידי ממשל טראמפ.

מצרי הורמוז ( צילום: שאטרסטוק )

הסוגיה הגרעינית במוקד

על פי הדיווחים מהשיחות הקודמות, שלושה נושאים עיקריים נותרו במחלוקת: פתיחת מצר הורמוז, האורניום המועשר ודרישת איראן לשחרר כ-27 מיליארד דולר של הכנסות נפט שהוקפאו. "אנחנו צריכים לקבל אישור לכך שאיראן לא תשיג נשק גרעיני", הבהיר ואנס בסיום הסבב הקודם. "הבהרנו היטב מהם הקווים האדומים שלנו".

מצד איראן נשמעו דרישות לפיצויים בסך 270 מיליארד דולר על הנזקים שנגרמו במהלך מבצע 'זעם אדיר', לצד התעקשות כי סיום המלחמה הישראלית בלבנון חייב להיות חלק מההסכם. גורמים בפקיסטן וקטאר, שמנסים לתווך בין הצדדים, הבהירו לשר החוץ האיראני: "יש לפתוח את נתיבי השיט במצר הורמוז ואין להשתמש בהם כקלף מיקוח".

לוחמי המארינס של ארה"ב ( צילום: פיקוד מרכז של ארה"ב )

תיאום צבאי אמריקני-ישראלי

במקביל למאמצים הדיפלומטיים, נחת בישראל אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), לפגישות עם בכירי מערכת הביטחון בקריה. הביקור הדחוף מגיע בעיצומה של מתיחות חסרת תקדים, כאשר כוחות סנטקום מבצעים מבצע נרחב לפירוק שדות המוקשים שהותירו משמרות המהפכה במצר הורמוז.

שתי משחתות טילים מתקדמות, ה-USS Frank E. Peterson וה-USS Michael Murphy, חצו את המצר בתמרון מבצעי מורכב במטרה להקים נתיב שיט בטוח וחדש באזור. "היכולות הצבאיות של איראן שנבנו במשך 40 שנה - הושמדו", סיכם קופר את מבצע 'זעם אדיר' בהצהרה דרמטית.

השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא האם האמירה של טראמפ על שיחות תוך יומיים משקף שינוי אמיתי בעמדות, או שמא מדובר בניסיון להפעיל לחץ נוסף על טהראן. גורמים בירושלים מרוצים מהקו הקשוח שנקטו האמריקנים בכל הקשור לסוגיה הגרעינית, אך ממתינים בדריכות להתפתחויות הקרובות.