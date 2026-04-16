טראמפ מבשר לנשיא לבנון: הפסקת אש תוכרז תוך שעות

ערוצי תקשורת ערביים דיווחו היום (חמישי) כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לנשיא לבנון ג'וזף עאון על הפסקת אש צפויה בזירה הצפונית תוך שעות ספורות. הדיווחים מגיעים על רקע מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים שמפעילה ארצות הברית בימים האחרונים להשגת הסכמות במזרח התיכון.

במקביל לדיווחים הערביים, הודיע טראמפ עצמו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא לבנון עאון צפויים לשוחח בהמשך היום, במהלך שעשוי להוות פריצת דרך דיפלומטית משמעותית. בפוסט ברשת החברתית Truth Social כתב הנשיא האמריקאי: "אני מנסה להשיג קצת 'מרווח לנשימה' בין ישראל ללבנון. עבר הרבה זמן מאז ששני המנהיגים שוחחו, משהו כמו 34 שנים".

"יומיים מדהימים" - טראמפ מבשר מהלכים דרמטיים

בריאיון לרשת פוקס ביזנס הבהיר טראמפ כי המלחמה מתקרבת לסיומה. "אני חושב שזה מאוד קרוב לסיום, נראה מה יקרה, אני חושב שהם מאוד רוצים להגיע להסכם", מסר הנשיא. בשיחה נפרדת עם כתב רשת ABC ג'ונתן קרל הוסיף טראמפ רמז מסקרן: "אתם עומדים לראות יומיים מדהימים".

ההתבטאויות משקפות אופטימיות זהירה בוושינגטון לקראת השגת הסכמות, כאשר נשיא ארה"ב מנסה לתווך בין הצדדים למרות המורכבות הרבה שבשטח. הדיווחים הערביים על הודעה ישירה לנשיא לבנון מצביעים על התקדמות משמעותית במאמצים הדיפלומטיים.