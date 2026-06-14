מאבק בוושינגטון: שמו של טראמפ הוסר בלילה מחזית המבנה

עיר הבירה וושינגטון די.סי. סערה בסוף השבוע האחרון, עם הסרת שמו של הנשיא דונלד טראמפ מחזית מבנה מרכז קנדי לאמנויות הבמה. המהלך הדרמטי, שבוצע תחת פיקוח משפטי הדוק ובתום מאבק ציבורי ממושך, מוחק סמל מרכזי בניסיונו של הנשיא להשפיע על אופיים של מוסדות התרבות בבירה הלאומית.

תהליך ההסרה הפיזי לווה במתח לוגיסטי. ביום שישי בשעות אחר הצהריים החלו צוותי עבודה בהקמת פיגומים, אך סופות רעמים עצרו את העבודה. בשל עיכוב מזג האוויר, החמיץ המרכז את המועד המקורי שקבע השופט המחוזי כריסטופר קופר. השופט העניק ארכה מוגבלת עד ליום שבת בשעה 12:00 בצהריים.

כדי לעמוד בלוח הזמנים, הפועלים שבו לעבודה במהלך הלילה. סמוך ל-3:00 לפנות בוקר, תועד פירוק האותיות מבעד לפיגומים שחופו בברזנטים אטומים. המנכ"ל המבצעי, מאט פלוקה, אישר בבוקר שבת כי הפעילות הושלמה במלואה.

בית המשפט דחה בקשת חירום

הסרת השם התאפשרה לאחר שבית המשפט לערעורים במחוז קולומביה דחה בקשת חירום שהגישו הנהלת המרכז ומשרד המשפטים להקפאת החלטת השופט קופר. הרכב השופטים – גרגורי קצאס שמונה על ידי טראמפ, פטרישיה מילט ורוברט וילקינס שמונו על ידי אובמה – סירב להעניק את סעד החירום, אם כי הדיון העקרוני בתיק נמשך.

במסמך משפטי מקיף, הזהיר משרד המשפטים כי הסרת השם מעמידה בסכנה מאות מיליוני דולרים בתרומות פרטיות. נטען כי סעיפי התניה פיננסיים מחייבים את המרכז להחזיר כספים או לבטל התחייבויות עתידיות אם המיתוג ישתנה.

שורשי העימות והקשר הפוליטי

הסכסוך החל לאחר שטראמפ פעל לשינוי הרכב חבר הנאמנים והציב נאמנים פוליטיים במקומם. בדצמבר האחרון הצביעה המועצה החדשה בעד הוספת שם הנשיא לחזית המבנה, צעד שעורר זעם מצד משפחת קנדי והוביל לעתירה משפטית בהובלת חברת הקונגרס ג'ויס ביטי.

רק ביום חמישי האחרון אישר חבר הנאמנים הקמת "קרן טראמפ-קנדי" לגיוס כספים, בנוסף ל-257 מיליון הדולר שהוקצו למוסד במסגרת חוק "One Big Beautiful Bill". המהלך מעיד על ניסיון להמשיך את ההשפעה הפוליטית על המוסד גם לאחר הסרת השם מהחזית.

מפגינים ושיירה נשיאותית

מחוץ למבנה התפתחה אווירה הפגנתית. עשרות אזרחים, ביניהם חברת הקונגרס ביטי, חגגו את ההסרה בקריאות שמחה ותרועות לפועלים. מנויים ותיקים הביעו זעם על הניסיון "להדביק שם על נכסים שלא שייכים לנשיא", וביקרו את הצבת הברזנטים שנועדו להסתיר את תהליך ההסרה מהציבור.

בבוקר שבת, בעוד הפועלים עמלים על הפירוק והפיגומים מכוסים בברזנט, חלפה שיירתו של הנשיא טראמפ מהבית הלבן בדרכה למועדון הגולף שלו בווירג'יניה, ישירות על פני המבנה. המאבק המשפטי על אופיו ומיתוגו של המרכז צפוי להימשך בשבועות הקרובים בערכאות הערעור, אך תמונת המצב הפיזית בוושינגטון כבר השתנתה.