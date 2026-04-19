טראמפ צעק על יועציו במשך שעות בזמן משבר המטוס באיראן

הנשיא דונלד טראמפ רתח מזעם במשך שעות ארוכות בבוקר שבו נפל מטוס ה-F15 באיראן, וצעק על יועציו הבכירים בבית הלבן. כך עולה מדיווח שפורסם הלילה (בין שבת לראשון) בעיתון וול סטריט ג'ורנל, החושף פרטים חדשים על ניהול המשבר המורכב.

על פי הפרסום, טראמפ דרש מיועציו לפעול באופן מיידי לחילוץ שני הטייסים שהיו במטוס שנפל בשטח איראן. אולם, היועצים הבכירים בבית הלבן בחרו להשאיר את הנשיא מחוץ לחדר המצב בזמן שקיבלו עדכונים שוטפים מהשטח, מחשש שחוסר הסבלנות שלו עלול לפגוע בתהליך החילוץ המורכב.

צוות הביטחון הלאומי עדכן את טראמפ רק ברגעים משמעותיים במהלך האירוע, תוך שהם ניסו לנהל את המשבר בצורה מקצועית ומבוקרת. ההחלטה להרחיק את הנשיא מחדר המצב נבעה מחשש שהתערבותו הישירה עלולה לסכן את מאמצי החילוץ.

במהלך ניהול האירוע, נזכר טראמפ במשבר בני הערובה באיראן בתקופת הנשיא ג'ימי קרטר בשנות ה-80. הנשיא הזהיר את יועציו כי "זה עלה להם בבחירות", והוסיף בכעס: "איזה בלגן". ההשוואה למשבר ההיסטורי משקפת את החשש העמוק של טראמפ מהשלכות פוליטיות אפשריות.

הדיווח מצטט את טראמפ כמי שהתלונן במהלך המשבר על כך ש"האירופים לא עוזרים" בניסיונות החילוץ. התסכול של הנשיא התמקד גם בחוסר שיתוף הפעולה הבינלאומי במהלך האירוע, כאשר הוא ציפה לתמיכה אקטיבית יותר מצד בעלות הברית באירופה.