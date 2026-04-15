נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלח אמש (רביעי) מסר איום חריף לטהרן, כשהבהיר בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי ארה"ב מסוגלת להרוס את כל התשתיות האיראניות תוך זמן קצר ביותר. "אנחנו נוכל להרוס את כל הגשרים שלהם, ואת כל מפעלי החשמל שלהם, תוך שעה אחת", הבהיר הנשיא. "אנחנו לא רוצים לעשות זאת".

האיומים מגיעים על רקע הלחץ הצבאי והכלכלי המתגבר שמפעילה וושינגטון על המשטר האיראני. טראמפ הדגיש בריאיון כי התנאי המרכזי להסכם עם איראן הוא ויתור מוחלט על תוכנית הנשק הגרעיני. "אם איראן לא תוותר על נשק גרעיני, לא תהיה עסקה", הבהיר הנשיא. "כל הדבר הזה היה בגלל הנושא הזה, אסור שיהיה להם נשק גרעיני". למרות האיומים הקשים, טראמפ הביע אופטימיות זהירה לגבי אפשרות לסיום העימות. "אני חושב שמלחמת איראן עשויה להסתיים בקרוב מאוד", מסר הנשיא. עם זאת, הוא הוסיף והעריך כי המשטר בטהרן נמצא במצב קשה: "אני לא בטוח עוד כמה זמן הם יוכלו לשרוד, כי הם כבר עברו פגיעה קשה". התבטאויות אלה מגיעות על רקע דיווחים זרים לפיהם ארצות הברית מגבירה את נוכחותה הצבאית במזרח התיכון. על פי הפרסומים, למעלה מ-10,000 חיילים אמריקאים יחד עם 12 ספינות מלחמה מבצעים מצור ימי מלא על נמלי איראן, כאשר המצור חוסם תנועה מסחרית בהיקף של כמעט חצי מיליארד דולר ביום.

הממד הסיני

במקביל לאיומים הצבאיים, טראמפ חשף בריאיון כי פנה ישירות לנשיא סין שי ג'ינפינג בבקשה שלא לספק נשק לאיראן. "כתבתי מכתב לנשיא סין", מסר טראמפ. "ביקשתי ממנו שלא ייתן נשק לאיראן. הוא כתב לי מכתב בחזרה, והוא אומר שהוא לא עושה את זה".

החשיפה מגיעה על רקע דיווחים שפורסמו השבוע על מעורבות סינית משמעותית במלחמה שניהלה איראן נגד ארצות הברית. מסמכים צבאיים איראניים שדלפו חושפים כי מפקדי הצבא האיראני השתמשו בלוויין ריגול סיני מתקדם כדי לנטר בסיסים צבאיים אמריקאיים במזרח התיכון.

יצוין כי על רקע הלחץ הצבאי והכלכלי המתגבר, רמז הנשיא טראמפ השבוע כי שיחות נוספות עם איראן עשויות להתקיים תוך יומיים בפקיסטן. ההתבטאות מגיעה שבועיים בלבד לאחר שסבב קודם של משא ומתן באיסלמאבאד קרס על רקע מחלוקות עמוקות בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית.