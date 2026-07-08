אתר בנייה ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

במסגרת יישום פסיקות בג"ץ והנחיות הייעוץ המשפטי לממשלה, החל היום (רביעי) משרד הבינוי והשיכון לשלוח הודעות פסילה לאברכים ובני ישיבות שנרשמו לתוכניות הדיור המסובסדות. ההודעות נשלחות למי שהוגדרו על ידי צה"ל כמי שלא הסדירו את מעמדם, ומודיעות להם על ביטול זכאותם להשתתף בהגרלות "מחיר למשתכן" ו"דירה בהנחה".

המהלך מתבצע בהתאם להחלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל, ולפיה זכאות לדיור מסובסד תישלל ממי שמוגדר כחייב גיוס ולא הסדיר את מעמדו מול צה"ל. עם כניסת ההחלטה לתוקף, חויבו הנרשמים החדשים להצהיר כי אינם לומדי תורה, והיום החל שלב ביטול הזכאויות והסרת הנרשמים הקיימים שאינם עומדים בקריטריון זה. "שילמנו אגרות ונרשמנו כחוק" בקרב האברכים שקיבלו את הודעות הביטול עולה טענה מורכבת נוכח העובדה שהרישום לתוכניות והנפקת אישורי הזכאות היו כרוכים בתשלום אגרה, לצד מאמצים בירוקרטיים מרובים והגשת מסמכים וטפסים רבים. נרשמים שזכאותם נשללה טוענים כי ההחלטה פוגעת בהם רטרואקטיבית. רגע לפני פיצוץ - המסר החריג של הגר"ש שטיינמן לבחורים | מעייריב איצלה כץ | 23.06.26 6 "שילמנו את האגרות ונרשמנו כחוק לפני שהייעוץ המשפטי החל לקדם את ההנחיות הללו, ועכשיו מתברר שכל המאמץ וההשקעה הכספית היו לריק" הנרשמים מדגישים כי כלל מחזיקי תעודות הזכאות שילמו ממיטב כספם עבור הנפקת המסמכים הרשמיים, הנושאים תוקף מוגדר בכתב של 12 חודשים מטעם משרד הבינוי והשיכון. במשך תקופה ארוכה, ועל סמך המצג המנהלי הרשמי של המדינה, כלכלו הזכאים את צעדיהם הכלכליים, נשאו בעלויות נלוות כבדות ונמנעו מרכישת דירה בשוק החופשי מתוך ציפייה להגרלות.

לומד תורה ( צילום: רחל אלרואי/Flash90 )

אולטימטום של 48 שעות

בהודעה הרשמית שנשלחה לנרשמים, תחת הנדון "הסרת רישום מהגרלות", מובהר התנאי החדש שהוחל: "הרינו להודיעך בזאת כי, בהתאם להחלטת בג"ץ ועל פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל, החל מיום 24.5.2026 הזכאות להשתתף בהגרלות 'דירה בהנחה' מותנית בכך שלפי נתוני צה"ל, היחיד או כל אחד מבני הזוג הנרשמים להגרלה, אינם מוגדרים על ידי צה"ל כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם".

המכתב מסתיים בהודעה חד משמעית על הסרת המועמדות בתוך 48 שעות: "על פי מידע שהתקבל מצה"ל הנך מוגדר כמי שלא הסדיר את מעמדו מול צה"ל. על כן נודיעך כי בתוך 2 ימים ממועד מכתב זה, תוסר מרשימת הנרשמים להגרלות אליהן נרשמת והשתתפותך בהגרלה לא תתאפשר".

יצוין כי ההחלטה מבוססת על סנכרון מחשוב קשיח ואוטומטי מול מסדי הנתונים של אגף כוח האדם בצה"ל, כאשר מועמד - או אחד מבני זוגו - שיוגדר במערכת הצבאית כחייב גיוס שלא הסדיר את מעמדו, מאבד באופן מיידי את זכאותו להשתתף בהגרלה.