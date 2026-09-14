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פסק דין נגד אפליה

חברת 'כלל' הפלתה מועמד עיוור – ותשלם 50 אלף שקל

בית הדין לעבודה קבע כי החברה דחתה את המועמד מבלי לבחון כראוי את כישוריו ואת האפשרות להנגיש עבורו את מערכות החברה

"מעשה קטן שלך - עולם ומלואו ללקוי הראייה" (צילום: שאטרסטוק)

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קבע כי חברת כלל ביטוח הפלתה מועמד עיוור בהליך קבלה לעבודה, וחייב את החברה לשלם לו פיצוי בסך 50 אלף שקל בצירוף הוצאות משפט בסך 5,000 שקל.

התובע, בעל ניסיון בתחום שירות ומכירות טלפוני, הגיש מועמדות לתפקיד נציג טלפוני במוקד "הר הביטוח" של כלל בבאר שבע. במהלך ראיון טלפוני הוא עדכן את נציגת משאבי האנוש כי הוא לקוי ראייה וזקוק להגדלת מסך ולתוכנת קורא מסך.

למחרת נמסר לו כי מטעמי אבטחת מידע החברה אינה יכולה להתקין את התוכנה החיצונית שביקש, וכי ניתן לבצע הגדלת מסך בלבד. בהמשך הוא הגיע לראיון פנים אל פנים, אך לאחר כשבוע קיבל הודעה שלפיה מועמדותו נדחתה.

בית הדין לעבודהכלל ביטוחאפליה בעבודהלקויי ראייה

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