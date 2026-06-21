שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין קבע בסוף השבוע כי על המדינה להשיב תוך 60 יום לעתירה חריגה שהוגשה נגד שרי הממשלה וגופי האכיפה. העתירה, שהגישו עמותות "רגבים" ו"ירוק עכשיו", דורשת לפעול לסגירת מפעלי אבן מזהמים ובלתי חוקיים הפועלים באזור חברון, בשטחי C הנמצאים באחריות ישראלית מלאה.

על פי העתירה, מפעלי הענק הוקמו והופעלו ללא היתר, בניגוד לחוקי התכנון, הבנייה והסביבה. המפעלים מייצרים תשטיפים תעשייתיים ובוצת אבן המוזרמים למערכת הביוב, ומשם הם מגיעים לנחל חברון. הזיהום ממשיך לזרום לנחל באר שבע ולאגן הבשור, ומוביל לפגיעה סביבתית נרחבת בנגב.

"הפקרת המרחב על ידי הרשויות"

העותרים הדגישו כי בעוד שמפעלי אבן חוקיים בישראל מחויבים ברגולציה סביבתית מחמירה, המפעלים הללו פועלים ללא פיקוח או אמצעי מניעה בסיסיים. הדבר גורם לנזק כבד ומעניק להם יתרון כלכלי פסול. הפגיעה כוללת נזקים לחקלאות, למי התהום, למערכות המים והניקוז, ומהווה מפגע ישיר בחיי תושבי הדרום.

לאורך השנים התריעו גורמי סביבה על המפגע, אך הרשויות טענו כי אין ביכולתן לאכוף את החוק בשטחי הרשות הפלסטינית. עם זאת, תיעודים של רכזי השטח מוכיחים כי המפעלים פלשו לתוך שטחי C, הנמצאים בשליטה ישראלית מלאה. יצוין כי כבר בשנת 2017 עלה המפגע בדו"ח מבקר המדינה.

"סכנה חמורה ובלתי הפיכה לטבע"

על פי חוות דעת של עמותת "ירוק עכשיו", היעדר תשתיות איטום ומערכות טיפול גורם לחלחול חומרים רעילים למי התהום. המצב מהווה סכנה חמורה ובלתי הפיכה לטבע. בעמותה מזהירים כי הזרמת בוצת האבן והשפכים פוגעת במקורות המים, באפיקי הנחלים ובאיזון האקולוגי.

עוד הוסיפו כי הפגיעה בבעלי החיים, בעופות ובצמחייה המקומית ממיטה אסון סביבתי, שעלות שיקומו הכלכלי נאמדת במאות מיליוני שקלים. יהודה קאפח, מנהל מרחב דרום בתנועת רגבים, מסר: "כמי שמסתובב בשטח הנגב, אני עד להיקפי הזיהום והפגיעה בטבע. המראות של בעלי החיים בסביבת נחל באר שבע פשוט מזעזעים".