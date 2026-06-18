בבלי
אין גבול

דרמה בבג"ץ: השופטים מציעים לבטל את הבחירות למבקר המדינה 

הצעת פשרה דרמטית של העליון: המשנה לנשיא השופט סולברג הודיע כי בכוונת ההרכב להוציא צו על תנאי בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה, והציע לכנסת פתרון מיידי: "תעשו את זה עוד פעם, בהליך נקי ותקין" | השופטים העניקו לצדדים שהות עד ליום ראשון להשיב להצעה | כל הפרטים (פוליטי) 

מיכאל ראבלו (צילום: יונתן סינדל/Flash90)

דרמת ענק בבית המשפט העליון: הרכב השופטים בראשות המשנה לנשיא נעם סולברג הציע בדקות האחרונות פשרה דרמטית, לפיה הכנסת תקיים מחדש את הליך הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, וזאת כדי לנקות את ה"עננה" הרובצת על ההליך הנוכחי.

השופט סולברג הבהיר בצורה נחרצת את עמדת ההרכב לגבי הפסול שנפל בהצבעה שנערכה במשכן: "בדעתנו להוציא צו על תנאי על נושא החשאיות, לא בנוגע לטענת ניגוד העניינים. כרגע יש עננה לא רצויה, חלק מההצבעות בעייתיות. חברי הכנסת פעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת, תוך יצירת כלל חדש שלפיו מותר לצלם".

בהמשך דבריו, פנה סולברג לנציגי המדינה והכנסת והציע פתרון שימנע התערבות ישירה של בהחלטות הרשות המחוקקת: "אנחנו מציעים סעד הליכי שלא מתערב בשיקול דעת הכנסת – תעשו את זה עוד פעם. מה שתחליטו זה בסדר, רק בהליך נקי ותקין. חשבנו שזה המקום להציע את הדבר הזה".

בית המשפט קצב לצדדים זמן קצר ביותר לקבלת החלטה, והודיע כי הוא ימתין לקבלת התגובות להצעת בג"ץ עד ליום ראשון הקרוב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשפט:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר