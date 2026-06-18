דרמה בבג"ץ: השופטים מציעים לבטל את הבחירות למבקר המדינה 

דרמת ענק בבית המשפט העליון: הרכב השופטים בראשות המשנה לנשיא נעם סולברג הציע בדקות האחרונות פשרה דרמטית, לפיה הכנסת תקיים מחדש את הליך הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, וזאת כדי לנקות את ה"עננה" הרובצת על ההליך הנוכחי.

השופט סולברג הבהיר בצורה נחרצת את עמדת ההרכב לגבי הפסול שנפל בהצבעה שנערכה במשכן: "בדעתנו להוציא צו על תנאי על נושא החשאיות, לא בנוגע לטענת ניגוד העניינים. כרגע יש עננה לא רצויה, חלק מההצבעות בעייתיות. חברי הכנסת פעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת, תוך יצירת כלל חדש שלפיו מותר לצלם".

בהמשך דבריו, פנה סולברג לנציגי המדינה והכנסת והציע פתרון שימנע התערבות ישירה של בג"ץ בהחלטות הרשות המחוקקת: "אנחנו מציעים סעד הליכי שלא מתערב בשיקול דעת הכנסת – תעשו את זה עוד פעם. מה שתחליטו זה בסדר, רק בהליך נקי ותקין. חשבנו שזה המקום להציע את הדבר הזה".

בית המשפט קצב לצדדים זמן קצר ביותר לקבלת החלטה, והודיע כי הוא ימתין לקבלת התגובות להצעת בג"ץ עד ליום ראשון הקרוב.