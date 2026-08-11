בית המשפט העליון פרסם היום (יום ג') החלטה חריפה בביקורת על החלטת הכנסת שלא לקבל את בקשת ועדת הבחירות המרכזית לעגן בחקיקה את ההסדר המאפשר הצבת קלפיות בבתי אבות. בהחלטה הוזהרו הגורמים האחראים כי צעד זה עלול לפגוע קשות ביכולתם של קשישים לממש את זכותם להצביע.

"על החלטה זו יש להצר, שכן היא מסיגה אחור את זכות ההשתתפות בבחירות, ועלולה לפגוע ביכולתו של ציבור הקשישים לממש את זכותו הדמוקרטית", כך נכתב בהחלטה שנחתמה על ידי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ.

ההחלטה ניתנה במסגרת דיון בשלוש עתירות שהוגשו בנושא זכות ההצבעה של דיירי בתי אבות ומוסדות דיור מוגן. במרכז המחלוקת עומדת החלטת הכנסת לדחות את בקשת ועדת הבחירות המרכזית להסדיר בחוק את נושא הצבת הקלפיות במוסדות אלו.

בבחירות לכנסת ה-25 הוצבו קלפיות בכל בתי האבות שבהם התגוררו לפחות 75 דיירים קבועים. הסדר דומה, עם שינויים מסוימים, הופעל גם בבחירות לכנסת ה-24. אולם לקראת הבחירות הקרובות לא עוגן ההסדר בחקיקה, ובעקבות כך הגיע הנושא לדיון בבית המשפט העליון.

השופטים קראו לגורמים האחראים על הסדרת הבחירות לפעול בדחיפות על מנת להבטיח נגישות מלאה לדיירי בתי האבות. בתגובת המדינה לעתירות נטען כי ועדת הבחירות המרכזית מעניקה לנושא עדיפות גבוהה ופועלת במרץ למציאת פתרון מתאים.

בהחלטה צוין כי ועדת הבחירות פועלת להצבת קלפיות במספר רב ככל האפשר של בתי אבות, על פי מתווה שהוצג לבית המשפט. יחד עם זאת, הודגש כי יישום התוכנית תלוי גם בשיתוף פעולה מצד הנהלות בתי האבות והגורמים המפעילים אותם.

השופטים הביעו תקווה כי מנהלי המוסדות ישתפו פעולה ויאפשרו לדיירים לממש את זכותם להצביע. ועדת הבחירות המרכזית נדרשה להגיש עדכון לבית המשפט עד יום ב', י"ז באב (17 באוגוסט). לאחר קבלת העדכון יחליט בית המשפט כיצד להמשיך בטיפול בעתירות.