בית המשפט העליון קבע היום (יום ה') את המשך ההליכים בעתירה שהגיש הליכוד נגד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית. בסיום הדיון הגיעו הצדדים להסכמה בעקבות המלצת השופטים, והוסכם על מתווה להמשך בירור העניין.

על פי ההחלטה שניתנה, פנייתו של עו"ד שחר בן מאיר, המשיב השלישי בעתירה, תועבר להכרעת מליאת ועדת הבחירות המרכזית. המליאה תדון בפנייה ותכריע בה על פי שיקול דעתה ובהתבסס על מכלול הנתונים. במקביל נקבע כי החלטות יו"ר ועדת הבחירות, שעומדות במרכז העתירה, לא יהוו הכרעה סופית אלא ישמשו כחוות דעת משפטית מטעמו שתוגש לוועדה.

בית המשפט קבע לוח זמנים דחוף ביותר. ועדת הבחירות המרכזית נדרשת להחליט בפנייתו של בן מאיר עד יום ראשון הקרוב, בשעה 17:00. לאחר קבלת ההחלטה, על הצדדים להודיע לבית המשפט על התפתחויות.

הדיון בעתירת הליכוד טרם הסתיים. בית המשפט העליון קבע דיון המשך ליום רביעי, בשעה 8:00 בבוקר. בשל לוח הזמנים הדחוף ומטעמי יעילות, נקבע כי הדיון יתנהל כאילו כבר ניתן בעתירה צו על תנאי.

הרכב השופטים - יעל וילנר, אלכס שטיין וחאלד כבוב - נתן תוקף משפטי להסכמות שהושגו בין הצדדים. השופטים הבהירו כי כל טענות הצדדים נשמרות להם, הן במסגרת הדיון שיתקיים בפני ועדת הבחירות והן לאחר שתתקבל החלטת הוועדה.

בעתירה שהגיש הליכוד מופיעים משיבים רבים, ביניהם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, ועדת הבחירות עצמה, עו"ד שחר בן מאיר, מפלגות יש עתיד, כחול לבן, העבודה, ש"ס, יהדות התורה, היועצת המשפטית לממשלה, הרשות להגנת הפרטיות ומפלגת ישר בראשות איזנקוט.