בג"ץ החליט: לא יכריע בוועדת חקירה לפני הבחירות

בית המשפט העליון הודיע היום (יום רביעי) כי לא יכריע לפני הבחירות בעתירות שהוגשו אליו בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי הטבח בשמחת תורה. השופטים הורו לממשלה להגיש הודעת עדכון לגבי עמדתה עד ליום ט"ו בינואר, ובכך למעשה נדחית ההכרעה בסוגיה.

החלטת השופטים עולה בקנה אחד עם עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שהודיעה בחודש שעבר כי היא תומכת בדחיית ההכרעה עד לאחר הקמת ממשלה חדשה. היועצת המשפטית נימקה את עמדתה באיפוק ובריסון הנהוגים בתקופת בחירות.

יחד עם זאת, בהרב-מיארה שבה והדגישה את עמדתה העקרונית בסוגיה, לפיה ועדת חקירה ממלכתית היא הגוף היחיד המתאים והעצמאי לחקירת מחדלי טבח שמחת תורה.

העתירה להקמת ועדת חקירה ממלכתית הוגשה לבית המשפט העליון כבר בחודש יוני 2024 על ידי מכון זולת, חברי כנסת לשעבר, התנועה למען איכות השלטון בישראל, פורום "חומת מגן לישראל" ובני משפחות של חטופים, חיילים שנפלו ואזרחים שנרצחו.

העותרים ביקשו להקים ועדה שתחקור את האירועים שקדמו למחדל והובילו אליו, ובהם תפקוד המערכת המדינית והציבורית, מערכת הביטחון ומערכי החירום.

לאחר פרסום עמדת היועצת המשפטית, "מועצת אוקטובר", המייצגת משפחות של נפגעי וחללי הטבח, קראה לממשלה שלא להמתין ולהקים ועדה באופן מיידי. "רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל להגיע לחקר האמת, להביא צדק למשפחות השכולות והכי חשוב, למנוע את האסון הבא", נמסר מהמועצה.

גם בתנועה לאיכות השלטון חלקו על עמדת היועצת המשפטית וקראו לבית המשפט העליון להורות על הקמת הוועדה ללא דיחוי. "אי אפשר לקבוע שוועדת חקירה ממלכתית חיונית לחקר האמת, להזהיר שהעיכוב כבר עלול לגרום נזק לחקירה, ובאותה נשימה להציע לדחות אותה שוב", מסרו מהתנועה.

מנגד, הממשלה טענה בחודש יולי כי בשל אילוצי לוח הזמנים של הכנסת לא הושלמה החקיקה להקמת ועדת חקירה לטבח. הממשלה ביקשה מבית המשפט שלא להתערב בסוגיה בתקופת הבחירות, בטענה שאופן חקירת אירועי שמחת תורה נמצא "בלב מחלוקת פוליטית בין המפלגות המתמודדות בבחירות".

הממשלה הודיעה עוד כי בכוונתה להחיל דין רציפות על הצעת החוק בכנסת הבאה ולהשלים את הליך החקיקה סמוך לאחר כינון הכנסת ה-26. כעת, בעקבות החלטת בית המשפט העליון, הממשלה תידרש לעדכן את בית המשפט בעמדתה עד 25 בינואר.