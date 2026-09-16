שופטי בית המשפט העליון דנו הבוקר (יום רביעי) בעתירה דחופה שהגישה תנועת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בעקבות החלטתה למנוע את קיומו של הכנס הממלכתי לזכר מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.

בפתח הדיון העירו השופטים כי הדיון בעתירה התייתר לאור הודעת משרד הדתות על ביטול האירוע. מנכ"ל משרד הדתות, יהודה אבידן, הציג את עמדתו בפני השופטים וטען כי אין אפשרות לקיים את הכנס בעוד שבועיים או שלושה.

אבידן ביקש מבית המשפט להורות לו לקיים את הכנס בניגוד לעמדת היועצת המשפטית, אך השופטים הבהירו לו כי זה אינו תפקידם.

עורך הדין גיא בוסי, המייצג את תנועת ש"ס, אמר בדיון כי "היועצת המשפטית יצאה במסע צלב והשמדת מורשתו של מרן". השופט מיהר לעצור אותו ואמר כי "זה מיותר לחלוטין".

נציג היועצת המשפטית אמר בדיון כי אין מדובר בפגיעה בכבודו ובמורשתו של מרן זצוק"ל. לדבריו, כל המחלוקת היא על דחייה של שלושה שבועות של האירוע הספציפי של ימי העיון בבנייני האומה.

בסיום הדיון הקצר הודיעו השופטים על דחיית העתירה והסבירו כי מדובר בעתירה תיאורטית לאחר שהאירוע כבר בוטל. הם הדגישו כי מדובר בהחלטה נקודתית על האירוע בבנייני האומה.

בש"ס יצאו נגד ההחלטה וטענו כי מדובר ב"אכיפה בררנית ופוליטית". בעתירה, הציבה התנועה במוקד את ההשוואה בין הכנס לזכרו של מרן זצוק"ל לבין אירועי הזיכרון לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין. לטענת ש"ס, בזמן שאירועי הזיכרון ליצחק רבין מתקיימים כסדרם בסמוך לבחירות, כנס הזיכרון למרן נפסל ומביא לפגיעה קשה ברגשות.

בש"ס הדגישו כי מבחינתם לא מדובר רק בשאלת קיומו של הכנס, אלא גם בפגיעה בציבור. פסילת האירוע לזכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל מביאה לפגיעה קשה ברגשות הציבור החרדי והמסורתי.