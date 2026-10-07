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ואנס: לא נסתפק בהבטחות – זה התנאי לסיום המלחמה

סגן נשיא ארה"ב הבהיר: וושינגטון תדרוש צעדים מעשיים לצמצום העשרת אורניום בטרם תסכים לסיום הלחימה • "אם אתם לא רוצים נשק גרעיני, למה אתם צריכים דלק המועשר ל-60%?"

טראמפ וח'אמנאי הבן (עיבוד תמונה: AI)

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, חשף בריאיון לסוכנות הידיעות 'רויטרס' את התנאי המרכזי של הממשל בוושינגטון לסיום העימות הצבאי מול .

ואנס הבהיר כי ארה"ב לא תסתפק בהצהרות בלבד מצד טהרן, אלא תדרוש צעדים ממשיים ומיידיים לצמצום יכולת העשרת האורניום האיראנית. "ארה"ב דורשת צמצום בפועל של יכולת ההעשרה האיראנית, ולא תסתפק בהבטחות מצד טהרן להגביל את תוכנית הגרעין בעתיד", הדגיש סגן הנשיא.

ואנס הבהיר את הגישה התקיפה של הממשל: "אנחנו לא הולכים להחליף מילים במעשים". הוא התייחס באופן ישיר לרמת ההעשרה הגבוהה אליה הגיעה איראן, והציב שאלה נוקבת בפני המנהיגות בטהרן: "אם אתם לא רוצים נשק גרעיני, למה אתם צריכים דלק המועשר ל-60%? אם אתם רוצים להוכיח מחויבות לכך שלא תבנו נשק גרעיני, אל תייצרו חומר מועשר ברמה גבוהה. זו סוגיה בסיסית מאוד. אני חושב שאם הם רוצים להוכיח מחויבות, הם צריכים לעשות משהו משמעותי בנוגע ליכולת ההעשרה שלהם".

במקביל לדרישות בתחום הגרעין, התייחס סגן הנשיא גם למצב הפוליטי והביטחוני בטהרן. ואנס ציין כי מאז חיסולו של המנהיג העליון, עלי ח'אמנאי, על ידי ישראל, שורר בטהרן חוסר בהירות חריף לגבי זהות הגורמים שמובילים את המדינה ומקבלים את ההחלטות בפועל. "אחד הדברים שהבנו הוא שלא לגמרי ברור איך המדינה שלהם מקבלת החלטות", אמר.

איראןארה"בג'יי די ואנסעלי ח'אמנאיתוכנית גרעין

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