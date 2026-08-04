הזמר אבישי שוע משיק השבוע סינגל חדש הנושא את השם 'והריקותי' – יצירה מוזיקלית המחברת בין מקורות יהודיים מוכרים לבין הפקה מוזיקלית עכשווית. השיר, המגיע בעיצומן של ימי השמחה, בנוי על שילוב של הפזמון החב"די הידוע 'והריקותי לכם ברכה' יחד עם המימרא מדברי חז"ל 'עד שיבלו שפתותיכם מלומר די'.

החיבור בין שני המקורות מעניק לשיר מסר של ברכה ושפע, כשהוא משלב מסורת חסידית עם קצב מוזיקלי המתאים לשמחות ולאירועים. קולו המיוחד של אבישי שוע והעיבוד המוזיקלי מקנים ליצירה אופי ייחודי המשלב בין אותנטיות למודרניות.

שרון אבילחק, מהיוצרים והמפיקים המובילים במוזיקה חסידית, אחראי על כל שלבי היצירה של 'והריקותי' – החל מכתיבת המילים והלחנה, דרך העיבוד ועד ההפקה המוזיקלית המלאה. העובדה שכל התהליך היצירתי מרוכז בידיו מעידה על חזון מוזיקלי אחיד ועקבי.

אבילחק, שעבד לאחרונה עם הזמר עוז כהן בסינגל 'אבא שלי מלך' ועם האחים בכר ביצירה 'נשאר הגעגוע', ממשיך לפעול במגוון רחב של פרויקטים מוזיקליים. השיתוף הפעולה עם אבישי שוע מציג את יכולתו ליצור מוזיקה המשלבת מסורת חסידית עם הפקה מוזיקלית עכשווית.

התוכן המרכזי של 'והריקותי' מבוסס על מסר של ברכה ושפע. הפזמון החב"די 'והריקותי לכם ברכה' מבטא את ההבטחה האלוקית לברכה, בעוד המימרא 'עד שיבלו שפתותיכם מלומר די' מדגישה את גודל הברכה שאין לה מידה. השילוב מעביר מסר של אמונה וביטחון בהשגחה העליונה.

הסינגל מצטרף לשורת יצירות חדשות המשלבות מסורת ומודרניות, בדומה לשירים של חיים ישראל 'בן של מלך העולם' ושל אבי לרנר 'היפלא'. הקו המוזיקלי הקצבי הופך את השיר למתאים במיוחד לשמחות ולאירועים, תוך שמירה על המסר הרוחני העמוק.

השיר זמין כעת בפלטפורמות המוזיקה הדיגיטליות ובערוצי יוטיוב, ומצטרף למגוון הסינגלים החדשים בעולם המוזיקה החסידית.